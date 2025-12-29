粤车南下惹「双标」争议 议员专家质疑限制「黑玻璃」不环保 促修例接轨国际

「粤车南下」入境市区本月23日起正式实施，每日名额100个，惟近日有多部粤车两侧车门玻璃较本地车辆不透光，即使用俗称的「黑玻璃」，惹来市民质疑验车条件双重标准。有立法会议员及汽车业界均认为，现行法例过时兼不环保，亦可能予市民一种「差别待遇」观感，促请政府审视法规与时并进，以配合区域融合与环保发展。运输署回复指，一直密切留意其他地方的汽车科技发展及车辆标准，定期检视现有法例和指引。

有粤车两侧车窗使用「黑玻璃」，被市民质疑验车条件双重标准。

李耀培：不同国家地区已放宽黑玻璃限制 有助隔热节能

根据现时本地法例要求，车辆车头挡风玻璃和前座侧窗必须达到70%或以上透光度，后座侧窗和车尾挡风玻璃则要求最低44%。不过近日多辆来港粤车，被发现车门窗属「黑玻璃」，密不透光，引来社会质疑。运输署早前称，短暂停留车辆挡风玻璃仍需符合要求，但不适用于前座两侧玻璃。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培向《星岛》记者表示，香港现行车辆玻璃透光度、左軚车行驶等规定，与国际趋势及内地做法存在差异，加上目前全球汽车设计普遍注重节能环保，许多国家和地区对车辆B柱以后玻璃及后挡风玻璃的透光度限制已大为放宽，例如内地对此并无严格管制，有助于隔热节能，降低空调能耗。

他又指，虽然透光度低或影响司机观看倒后镜，但随着电子倒后镜普及，认为即使放寛有关规定，相信科技已能弥补「黑玻璃」对安全性的影响，反问「为何不少国家和地区都可以用，但香港就不能呢？」

陈恒镔：标准严格值得商榷

民建联立法会议员陈恒镔表示，现时世界各地对车辆玻璃标准不一，香港以执法人员能看见车内、司机能看清窗外为由，维持较高的透光率要求。然而，在街灯普及的环境下，现行标准是否仍需如此严格，他认为值得商榷。选委界议员何敬康质疑本港法例严重过时，指内地、日本、欧美等地对黑玻璃要求很宽松，加上香港天气越来越热，在节能和舒适考虑下，政府应与时并进检视法例。他承诺在新一届立法会任期内积极跟进。

庄豪锋：现行法律或予人「差别待遇」观感

实政圆桌候任议员庄豪锋认为，现行法律可能予人「差别待遇」观感，但强调不应因个别问题如「黑玻璃」规格，影响整体「粤车南下」计划的推进，建议运输署统一现有车辆标准，避免因规格不一致引来争议。他表示，随著汽车技术进步，使用「黑玻璃」可达到节能效果，例如减少阳光直射，降低车内温度，从而节省空调耗油。不过他认为这并非运输署最迫切处理的交通问题，任何改变应循序渐进。

运输署指会定期检视现有法例和指引，包括征询执法部门。

问及若日后要求粤车更换「黑玻璃」才可来港，会否不太环保？陈恒镔表示认同，指香港对汽车玻璃的要求已不合时宜，目前进口车辆包括平行进口车，抵港后均须更换玻璃以符合本地标准，过程耗时，且造成浪费。他又提到，现时法例容许车主加装窗帘，实际效果与不透光玻璃无异，希望政府借此机会检视法例。

李耀培表示，香港至今仍沿用《道路交通条例》的旧有标准，导致部分进口车辆，尤其是通过「水货」渠道来港的汽车，须更换全车玻璃方能符合验车要求，造成资源浪费且不环保，应该与时并进。

曾任警务人员的候任立法会议员陈祖光表示，两地对于车窗玻璃的透光度要求有差异，尤其在挡风玻璃与侧面玻璃的规范上，香港在安全考量上设定较高标准，有利行车安全，但认为条例有检讨空间。

运输署：定期检视法例和指引

运输署回复查询时指，《道路交通（车辆构造及保养）规例》（第374A章）指定了在港领牌的汽车的安全玻璃的要求，包括所有汽车玻璃的透明度必须不会令该汽车内部景观不清晰。运输署一直密切留意其他地方的汽车科技的发展，并参考他们不同的车辆标准，定期检视现有法例和指引，包括征询执法部门。

记者︰黄子龙