圣诞︱西九文化区迎人潮 旅客参观故宫馆、眺望维港景：不枉此行

圣诞节连周末假期来到第3日，今天（27日）阳光普照，《星岛头条》记者下午3时前往西九文化区一带，发现不少市民带同「毛孩」在草地上晒太阳嬉戏，亦有许多自由行和旅行团游客前来拍照打卡，并到故宫文化博物馆参观。有旅客表示，故宫文化博物馆的展览主题鲜明，「大饱眼福」，而从博物馆出来便可以眺望维港海景，认为「不枉此行」。

古埃及展︱纪念品店续打蛇饼 法老猫公仔已补货

香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」开幕即爆红，曾因参观人数过多，馆方要暂停即场售票。记者今日所见，一楼纪念品商店的付款队长仍然「打起蛇饼」，而早前卖断市的「法老猫咪毛公仔系列」和「古埃及文明大展毛绒挂饰盲盒」亦已经返货。有市民选购3个售价128元的盲盒挂件，称会用来奖励上小学的孙女，又表示玩具制作精美，但「128元都小小贵，要是在100元以下就好了。」

内地客：故宫馆太多人 厕所都要排队

跟团来港的河南游客张小姐表示，今日午餐后已抵达西九文化区参观。她指不少内地社交平台都有人推荐香港故宫文化博物馆，认为是「香港标志性旅游景点」，因此成为今次旅途中唯一的博物馆行程，称赞「环境一流，很多东西看」。她又指，随后打算前往尖沙咀等地购物，「由于工作原因也经常来香港，每次都会买下东西」，直言香港的货品充足，而且质量较内地免税店更有保障，「一般还是觉得香港的货更真一些。」

珠海情侣何小姐和王先生来港过周末，今次特意来看看香港故宫文化博物馆。何小姐称，「（香港）故宫在内地知名度很高」，门票也不贵，埃及主题展很有趣，但就直言「太多人了，厕所都要排队」。王先生亦表示，由于二人均在外资银行上班，因此享有圣诞假期。他们昨日抵港，去了主题乐园，今早在东涌一带的商场购物，消费约2,000元人民币，笑称「喜欢甚么就买了，没有特别做功课，香港的潮牌店货很多。」

港人举家支持留港消费

港人曾先生一家三口选择留港过圣诞，今日到西九海滨散步，带宝宝享受人生第一个圣诞假期。他表示，明白早前因宏福苑大火，社会取消了不少庆祝活动，但依旧觉得今年圣诞节气氛浓厚，多处装扮不俗，亦吸引不少游客特意前往，「呢两日虽然降温，但太阳好好，香港嘅圣诞装饰规模都唔错」。他又笑称全家人支持留港消费，「香港都好多嘢睇，好玩嘅地方都多。」

记者：谢宗英

摄影：刘骏轩