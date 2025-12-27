急症室加价至$400 当局指系统有空间酌情处理 吁勿元旦凌晨「冲闸」

公营医疗服务收费改革元旦日起实施，公立医院急症室收费加价至400元，分类为危殆及危急的病人可获豁免收费。医院管理局联网服务总监王耀忠今早(27日)在电台节目表示，完成电脑系统更新、前线人员培训及内部流程整合等多方面准备工作，并增聘逾千名服务大使协助市民。

收费、取药系统已完成最终测试

王耀忠表示，过去一段时间做了很多准备工作，包括对内对外宣传，向市民、同事和病人讲解改革的不同环节、涵盖范围和大家关心的事项，并已完成病人收费、取药等相关电脑系统的调整、更新及最终测试，所有系统运作稳定；透过跨团队协作，确保病人接受服务时不受收费改动影响；提到病人最担心医疗收费减免机制，关注相关过程如何运作、哪些人受惠、如何申请等。他指出，已经安排超过100人专队成员在不同联网协助病人，目前运作大致畅顺，服务初期亦会安排超过1000名服务大使，在不同医院协助病人，作出支援。

若病情出现变化 按出院前级别收取费用

对于第三类（紧急）、第四类（次紧急）及第五类（非紧急）病人收费将调整至400元，王耀忠指，急症室分流制度行之有效，护士按病人的维生指数、临床状态及紧急程度分类，若病人在分流后病情出现变化，医护团队会重新评估，最终收费将以病人离开时的最终分流级别为准。

针对外界对药物收费调整的疑虑，王耀忠称，对于新安排下每种药物将收取15元，以四星期为一个收费单位，这仅为内部计算开支的行政单位，并非限制病人的配药期限。他强调，病人的覆诊期及实际获处方的药量，不会因新的收费模式而受到任何影响，市民可安心。

严格把关「走数」 滥用服务及拖欠费用者将被追讨

对于外界担忧1万元全年收费上限可能引致服务滥用，王耀忠指出，收费上限只适用于有「临床需要」的医疗服务。若病人经医生评估后已达到出院标准但拒绝出院，团队会与病人及家人详细商讨病情和出院安排，如果不肯出院，有机会暂停收费上限。

至于「走数」问题会否加剧，王耀忠表示，当局会循现行机制追讨，包括发出帐单、电话催收，甚至采取法律行动，以及向小额钱债审裁处申请追讨。九成病理化验维持免费 CT扫描等非紧急服务将设新收费。

收费按「共付」理念 吁巿民勿冲闸

医院管理局总行政经理（专职医疗）潘绮红强调，是次收费改革并非单纯为了「加价」，其核心目标是改革公营医疗的架构，理顺服务的资源投放，并通过共付理念，理顺服务及减少浪费，让公帑能持续地帮助服务发展。

被问到急症室收费前，市民会否为在元旦凌晨「冲闸」，潘绮虹认为，急症室调整收费并非第一次，人员相当熟悉流程，对病人会宽松处理，亦会加派人手维持秩序，最重要是如果身体不舒服才去急症室，若过了午夜12时，系统有空间酌情处理，会作弹性安排。

潘绮红续称，急症室退款制在新安排下恒常化，已登记缴费但其后决定不等候、且未获医生诊治的病人，可于24小时内申请退款。退款金额为350元，当中50元差额为分流护士提供了专业评估及初步护理服务的成本。

九成病理化验维持免费 CT扫描等非紧急服务将设新收费

在新安排下，病理化验服务将引入三级制。潘绮红解释，基础级并不须要收费，涵盖绝大部分项目，如痰、尿液及「三高」相关的常规化验；进阶收费50元，高端收费200元，如涉及基因测试等项目。她又指约九成现有的化验项目均属于免费，包括手术后的切片检查，市民毋需过分担心。

此外，非紧急的放射科服务亦会调整。X光检查维持免费，但部分服务如超声波造影、电脑断层扫描（CT）等，将根据复杂程度收取250或500元。王耀忠补充，所有紧急情况下，如急症室或住院期间所需的检查，一律维持免费。

简化费用减免申请 设立「有条件减免」

为支援有经济困难的病人，医管局已同步优化医疗费用减免机制。潘绮红表示，截止上星期，已收到5万多的申请，医管局已于七个联网成立共10个专责团队，投入超过170名人手，专门处理及审批减免申请，预计初期将有多5倍的申请个案，会视乎情况调配人手；她亦呼吁病人不用担心，一定会在1月1日或覆诊之前获发减免证明书。同时亦特设 「有条件减免」 的过渡安排，有需要的病人只需在求诊时签署一份声明书，承诺在三个月内补交所需文件，即可即时获得费用减免。

