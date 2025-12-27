Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引

社会
更新时间：14:42 2025-12-27 HKT
发布时间：14:42 2025-12-27 HKT

食物安全和卫生一直受到市民关注。有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹 ，引起网民强烈非议，有街坊更留言指「情愿佢唔洗」。

店方回应指员工严重犯错 将进一步纪律处分

日式连锁面包店回复《星岛头条》表示，该公司早前已知悉事件。并即时作出了解及跟进，该事件为个别事件，同事严重违反了公司指引而犯错。

该面包店又称，对清洗店内所有用具(例如面包夹或盘)有既定的处理程序，由于部分分店没有来去水供应，所以公司规定没有来去水供应的分店，都必须将用具带到商场或地铁指定的职员专用清洁房处理及清洗。如果没有指定的地方清洁，「我们都不会将用具带到公用洗手间处理」。分店会自行购买樽装蒸馏水并加热，然后在店内进行清洁及消毒。以上是公司既定的做法及程序。

面包店已向涉事员工了解事件后，该员工指出是为了一时方便，而无遵守到公司指引，该员工行为严重违反公司指引，该公司将对该员工作进一步纪律处分，同时亦已经即时向所有分店发出通告，重申一次有关的工作程序，要求所有员工必须遵守。

职员公厕洗面包夹  照片引网民热议

公厕清洗面包夹的照片早前在社交平台疯传，有网民上载一张照片，只见涉事背景疑似是港铁内的厕所，一名穿著围裙，疑似是连锁面包店职员正在清洗用来夹面包的面包夹，并将洗好的面包夹放在洗手盘上。网民还留言指「啲污水痰菌咪去晒面包度」。

有网民叹「情愿佢唔好洗」 有网民称要体谅难处 

帖文引起网民的热议，有网民认为「情愿佢唔好洗，起码佢净系夹过面包」，亦有网民认为清洗始终较不清洗好，但「最紧要洗干净就唔好放洗手台」，用托盘盛载已洗好的面包夹；亦有网民质疑「咁大间饮食公司竟然冇自来水喺舖头」；不过亦有自称是该连锁面包店兼职员工表示，会拿面包夹到厕所清洗，清洗的原因是面包夹掉落地上，必须清洗，但会戴上手套以及洗完后放在清洁的胶袋内。

对于职员清洗面包夹一事，亦有网民表示地铁站内的店舖多数没有自来水，去公厕清洗亦无可厚非，「可以想下人地（哋）的难处，同埋可能人地（哋）洗完有喷消毒」。亦有网民表示，港铁有卖食物的店舖「唔少真系无水龙头」，店员都是这样清洗，因为只有休息室及厕所有洗手盘。

