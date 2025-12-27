2025十大时事金句｜「超前部署」变潮语 「盲人开车」惹笑声 江旻憓「大家食咗饭未」成最暖问候？

2025年即将过去，回顾一年来香港大事固然多，亦衍生不少令人难忘的「金句」，既有来自高官、名人，甚至女学生普通的一句「反正都迟了」，也可瞬即爆红。《星岛头条》精选本年十大时事金句，其中国际热气球节事件，「港妈」妙语连珠怒斥主办单位的片段，相信不少人仍记忆犹新。

2025年十大金句︱1. 「政府公开文件就公开，不公开文件就不公开」

今年1月，有大学生媒体报道关爱队有部分KPI未能查实，以及怀疑有非成员穿上制服「打卡」，而其向政府提交的工作和财务报告不公开。当时荃湾民政事务专员区家盛被追访期间回应指：「政府公开的文件公开，不公开的文件就不公开。」民政总署其后解画，指未有发现KPI不达标情况，统整有关关爱队表现的资料后，会以适当形式向市民提供。

2025年十大金句︱2. 邓炳强赞庄雅婷「弃暗投明」

3月15日，保安局局长邓炳强出席一个青年节活动时，提到同场的民建联西贡区议员庄雅婷，2018年放弃到英国读名牌大学而选择到北大读书是「弃暗投明」，赞其对服务社会充满热诚。庄雅婷数月后曾参选港姐，引起争议，其后因应社会和政党反应而退选。

2025年十大金句︱3. 江玉欢：「盲人开车」

4月15日，立法会议员江玉欢在立法会《2025年道路交通(修订)条例草案》委员会会议上，问及运输署有何措施便利残疾人士时不慎举错例，说「电子驾驶执照对于残疾人士，尤其系『盲人』嚟计，你哋有无谂过对佢哋有咩便利？」同场议员听后即时反应，笑问：「盲人识揸车？」一众委员捧腹大笑。江玉欢闻言发现说错话，自己也忍不住笑。

2025年十大金句︱4. 超前部署／宁安全莫后悔

今年极端天气频繁，其中7月10日天文台一度发出红色暴雨警告，由政务司司长陈国基领导的「应对极端天气督导委员会」当日提前公布翌日停课，中一入学注册手续亦顺延。岂料7月11日风和日丽，加上有学生反映一年一度的结业礼因此无法举行，感到失望，坊间普遍质疑政府太早决定。

面对排山倒海批评，陈国基同日于社交平台主动承担责任，解释事前听取天文台汇报，指当日极端情况下全日可能出现香港有记录以来第五大的降雨量，明白超前准备可能带来的不确定性，但认为「宁安全、莫后悔」。自此「超前部署」一说，也成为了另类潮语。

2025年十大金句︱5. 宁汉豪盼状元做大厨

发展局局长宁汉豪于7月12日，中学文凭试（DSE）放榜前夕出席活动时表示，人生还有很多选择，期待有一天当媒体访问状元时，「他们会说想成为一位大厨、我想做舞台设计、我想做歌唱家、我想做电台」，而非人人都想做医生、工程师。不过一周后DSE放榜，绝大部分升学就业志向都是传统高收入专业人士相关科目，无人想做大厨，似乎局长有点一厢情愿。

2025年十大金句︱6. 「迟都迟了」女生气定神闲爆红

9月1日开学日，电视台一如以往到学校区访问学生。其中有线新闻采访一名女学生Ella，虽然已经迟到，但毫不紧张。记者追问为何仍慢慢走，她说：「唔紧要啦，迟咗反正都（反正都迟了）。」其气定神闲、视迟到如无物的反应，加上一阵「仙气」，瞬即在网上爆红。

2025年十大金句︱7. 热气球节变「放风筝」 苦主字字珠玑怒爆主办单位

中环海滨国际热气球节于9月4日开锣，惟市民入场才后发现因牌照问题，热气球仅供展示，不提供乘坐升空体验，怒斥主办方「诈骗」。其中苦主之一、港妈何女士受访期间，透露当日刻意请假前来，烈日之下排队几小时：「我嚟坐热气球，原来你连license（牌照）都无，我畀六百几蚊，睇你放风筝呀？」又称：「所有嘢都蚀哂，时间、心灵和肉体上都好大损失，血压快要去到200几，就快要call白车瞓喺度喇！」

何女士表现相当激动，但有条有理、字字珠玑，金句连爆之余一句粗口都没有，亦令事件关注度大增。其儿子亦在旁为母亲递水「降温」，获赞孝顺仔。何女士本身是美食KOL，或许平日训练有素，镜头面前毫不怯场。

2025年十大金句︱8. 江旻憓：「大家食咗饭未呀？」

立法会换届选举12月举行，任职马会的巴黎奥运金牌得主、「微笑剑后」江旻憓，突然转跑道参选，最初有传她参加地区直选，但由于持有加拿大护照，改为「空降」旅游界参选。不过江旻憓欠缺业界经验被质疑，她11月3日宣布参选当日回应传媒称，「体育精神适用于所有界别」。其后步行前往报名途中，面对传媒追访，未有多作回应，只反复说：「大家食咗饭未呀？」

最终江旻憓以131票击败取得23票的对手马轶超。当选后，江旻憓除了在点票现场统一读稿回应外，未曾公开发言，多次婉拒向记者「讲两句」。未知在新一届立法会，何时才可等到她「开金口」。

2025年十大金句︱9. 「没有奇迹，只有累积才有成绩」

与江旻憓相映成趣的，是任西贡区议员多年的方国珊，她没有后台，在将军澳地区工作扎根多年，过去在旧选制参选5次立法会都落选。今届她再接再厉终于圆梦，在新界东南选区以58,828票高票当选，成为地区直选「票后」。她在当选后向传媒表示：「没有奇迹，只有累积才有成绩。」

常说政治是一门残酷的游戏，方国珊由42岁初次参选，到如今59岁终于晋身立会；但亦有人在地区营营役役多年，仍无缘上流。

2025年十大金句︱10. 建造业「烂到不能再烂」

大埔宏福苑火灾后，社会关注建筑工程施工质量与安全保障，近期更接连有医院工程被发现有工序涉及呈交伪造证明。医疗衞生界立法会议员林哲玄12月11日直指问题严重，事件在10年医院建设计划接近完成阶段才被揭发，情况不理想，事件揭示香港建造业存在大问题，批评业界「烂到无得再烂」，「层层造假、层层压榨，在香港请黑工、粮又唔出，又拖欠薪金」，认为近日灾情亦与此不无关系，必须改革。

不过，发展局局长宁汉豪同日回应指，各行各业都曾有文件造假的事发生，她不同意代表建造业差劲，强调本港建造业多年来，在区域及国际上有良好的声誉，只是有个别人士不守规矩，形容他们为害群之马。

