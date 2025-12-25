圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」

圣诞假期来临，港人北上旅游消费热潮持续，更意外带动内地旅行团业务。今日（25日）是圣诞节，有网民在内地社交平台小红书分享福田口岸情况，指大量港人旅行团在口岸集合，准备前往深圳及内地其他城市，并戏称「论香港人是如何把内地旅行团给救活的」。网民上传片段所见，福田口岸外，人流逼爆路面，不少港人以旅行团形式北上，多名导游举起旅行团「旗仔」或标识，组织成员排队集合，亦有人高声招呼「赶快过来」。其中不乏成群结队、身穿统一颜色服装的内地旅行团。

圣诞︱口岸现人潮 旅游巴排数公里

《星岛头条》记者联络到发帖者「Coey.Z」了解。她解释，这些主要是香港前往内地的旅行团，团友在口岸集合后，再乘坐旅游巴前往深圳或广东省其他城市。由于团数众多，口岸附近的旅游巴车龙延绵数公里。有关「救活」一说，她解释指内地线路的旅游团业务，其实近年已式微，据其了解不少这类商家「都要快倒闭」，因为内地民众普遍倾向自驾游或自行规划行程，较少报团；而如今港人踊跃参加内地旅行团，意外地为该市场注入活力。

香港网民解画：旅行团免规划烦恼 节日食饭免等位

帖文下有网民留言询问详情，获香港IP用户回复指，这些旅行团应是前往惠州、中山等附近城市，行程约两至三天。回复者解释，这些地方不一定需要导游，但参加者多为长者或家庭团体，旅行团提供交通、膳食及住宿安排，省却自行规划的麻烦。

另一名广东IP用户补充，估计商家与旅行团合作推出优惠活动。旅行团提供包车接送服务，比自行乘车更方便，且能预先订位用餐，避免节日期间难以寻觅餐位的困境。

罗湖口岸挤满团客 网民称「好多蓝精灵」

留言区中，不少网民分享亲身经历。有网民表示，过关时间约需半小时；亦有人指福田口岸附近的福民路一带，因停泊了大量旅游巴士，导致交通挤塞。此外，有网民提及在深圳北站换乘高铁时，遇到香港旅游团，显示港人北上目的地不限于深圳。

另一网民则拍摄到罗湖口岸同样挤满旅行团，他们成群结队在口岸外，身穿蓝色、黄色等统一颜色服装，更头戴圣诞帽营造节日氛围，获发帖者回复称场面如「好多蓝精灵」。

帖文引起数百人热议。有留言指此现象是「双赢」，香港市民体验到好的服务，内地赚到钱，大家都开心。更有香港IP网民幽默表示，如朋友邀约去屯门会觉得「太远唔想去」，但如相约去深圳则会「请问几点出发」。亦有留言对比过往舆论，指昔日内地客来港购物被形容为「疯抢、扰民」，如今港人北上撑起内地旅行团，则被称为「救活」。

另有留言提到，深圳餐饮业受惠于港人消费，即使许多食肆提供预制菜，仍出现大排长龙的情况。

帖文及图片来源：小红书「Coey.Z」