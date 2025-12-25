圣诞长假期各口岸「打蛇饼」 深圳湾大桥现车龙 港铁调整东铁线列车班次
圣诞节长假期今日（25日）开始，警方于社交平台提醒，各口岸现时繁忙，深圳湾人流较多，其中深圳湾大桥已现车龙，请市民耐心等候。
另一边厢，西九龙高铁站中午亦人头涌涌，不少市民都选择在假期北上内地，当中往广州南、深圳北、福田的高铁列车部分班次门票经已售罄。
港铁中午约12时半亦表示，因应假日出行高峰，目前使用落马洲支线管制站人数众多，为配合关口人潮管制措施，东铁线的个别列车班次会作出调整，请乘客留意列车的终点站。东铁线车站已加派人手协助乘客。请乘客为行程预留时间。
