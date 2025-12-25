每日杂志‧人物志｜陪伴女儿拼凑人生拼图 领养妈妈郭勤以爱跨越血缘界线

家庭的意义不在于血缘，而是彼此爱护和理解。社工出身的领养妈妈郭勤（Diana），在女儿Agnes一岁时迎接她回家，为她打开「保护伞」。Diana认为，每个人也该坦诚面对其「身份」，故从小向女儿简单解释何谓「领养」，按部就班地分享其生母的故事，让女儿接受真实的自己；为了拼凑出人生故事，女儿希望「寻根」找亲生父母，Diana一直陪伴及支持。转眼20年，昔日牙牙学语的小女孩已长大成人，亭亭玉立，Diana感恩女儿为自己的人生添上色彩，盼与家人继续谱写爱的故事。

Diana曾带女儿Agnes回到「母亲的抉择」幼儿之家，探望昔日照顾她的义工及职员。

作为领养妈妈，Diana难忘当年与丈夫和儿子一同决定迎接女儿Agnes加入家庭，「建立家庭不一定要透过血缘，领养也是一个很好的选择。」

当时儿子已经4岁，Diana认为不一定要再生育才能增添家庭成员，也可考虑通过领养；丈夫十分支持，两人一同向社会福利署申请，最终与Agnes结缘，「她是一个很可爱的小孩，虽然说话很慢，但嘴巴很甜。」

保持开放心境让女儿找答案

在Diana眼中，领养不是秘密，领养家庭也只是普通家庭。儿子文静、女儿好动，同样为家庭带来欢乐；作为家长，她会为女儿精湛的舞姿喝采，亦会为女儿的学业忧心，「我们不是因为领养而亲密，而是因为我们是一家人。」

Diana难忘当年与丈夫和儿子一同做出决定，迎接女儿Agnes回家。

她相信，每个人也有自己的身份，若能坦诚面对、了解透彻，人生会更快乐。因此，她从小让女儿掌握自己的人生拼图，「虽然她的生命中有些失落的碎片，但我鼓励她去寻找。我要保持开放的心，让她可以随时提问。」

自女儿懂事起，Diana已和她简单说明「领养」。她提到，女儿就读幼稚园时，已知道自己有两位妈妈——生母和她，「女儿画的家庭画中，爸爸、妈妈、婆婆、公公、爷爷和嫲嫲，全都有两位。」直至小学3年级，女儿梦见生母，还说比Diana更漂亮和温柔。Diana起初婉转带过，让女儿慢慢梳理思绪，「我说她这么漂亮，生母当然也漂亮。」她后来安慰女儿说，挂念乃正常的情感，「生母为她作了最好的决定，来到我们的家。」

她坦言，曾反复思考如何向女儿谈及生母的背景，因其曾受药物影响，出生时出现「药物戒断症状」（Drug Withdrawal Symptoms），「我一直犹豫要否提及这部分。」后来，社工指出，女儿有权知道其身世最真实的一面，也有生母以过来人身份向领养父母分享其心路历程，让她想通，「生父母安排孩子被领养，也是一个艰难的决定。」

在Diana眼中，女儿是个可爱、懂得哄人的孩子，常常逗长辈开心。

投身领养互助小组鼓励同路人

女儿升上中学后，Diana认为她已有足够的判断力和理解能力，便把其生母的过去和盘托出。女儿后来的一番话，让她深感安慰，「她代入生母的处境去思考，说在18、19岁时生育，单是想像也觉得困难，如果是她也不知道该怎样面对。」

转眼间，女儿已长大成人，近年希望「寻根」，找回亲生父母，Diana一直默默陪伴及支持。香港实行「保护式领养」，被领养者、生母和生父及领养父母的身份也受保护，故大部分领养家庭无法接触原生家庭。Diana指，女儿早年曾回到「母亲的抉择」幼儿之家，探望曾照顾她的义工及职员，现时社署未能联络其生母，正转向接触其祖父母，「她已做好心理准备，即使对方不愿见面，也不等于是拒绝她这个人，我们要尊重每个人的空间。」

20年过去，昔日牙牙学语的小女孩已亭亭玉立，Diana感恩女儿为她的人生添上色彩。她直言，过去从未想过成为「领养妈妈」，但早年在社署领养课任职社工时，接触过许多领养父母、孩子及生母，为她埋下种子，「他们很挣扎，要自己抚养孩子，还是让他们有更好的家庭？」后来她到美国进修，接触被美国家庭领养的华裔子女，更深刻理解「寻根」对孩子的意义。

一步一脚印地走来，Diana感恩女儿健康成长，「我希望她可以做自己，开心地作出每一个选择。」Diana如今投身「母亲的抉择」领养委员会及家长互助小组，鼓励其他领养家庭坚守信念，一同摸索前路，「领养是一个过程，家庭关系靠日常生活的爱慢慢建立，即使面对高低起伏，家人也要互相给予空间，再难的路也能一起走过。」

Diana认为，领养家庭和子女之间的关系，是建基于日常生活中的爱。

任职特殊教育工作 出绘本推广领养生活

Diana是香港教育大学特殊教育与辅导学系副教授，早年，她和另一位同为领养妈妈的学者合作，出版全港首本关于领养孩子的绘本，冀更多人认识领养家庭的生活。

Diana多年来在大专院校任教，其研究范畴涵盖特殊教育、性教育、儿童福利（包括领养）和家庭多元等。她指，其工作背景对成为「领养妈妈」有很大帮助，例如女儿有读写障碍，她深明只要选择合适的课程，女儿仍可以发挥所长，「不是SEN（有特殊教育需要）的小朋友做不到，而是课程或主流社会对他们不太友善。」

经同事介绍下，其女儿到协康会接受早期训练和评估，并入读一间「快乐小学」；后来女儿升读传统中学，压力甚大，母女有商有量，决定在高中转至国际学校，女儿如今更顺利入读护士学校，「她对自己有信心，能肯定和接受自己。」

早年，她结识了同为「领养妈妈」的陈洁华博士，一同展开有关领养的研究，并透过访问不同领养家庭，出版绘本《领养孩子的日常》和相关研究文章。书中描绘的领养小孩喜欢画画、玩波子棋，却不喜欢做功课；做错事时会被爸爸罚写字；圣诞节会跟爸妈一同买礼物……Diana指，这些家庭日常跟一般家庭无异，二人希望透过绘本呈现家庭关系是靠日常一点一滴的相处、互动和爱所建立，盼更多人理解领养孩子的家庭生活。

Diana（中）近年加入「母亲的抉择」领养委员会及家长互助小组。

社署105儿童等待新家庭 社工盼更多有心人加入

截至2025年6月，社会福利署正处理逾150个领养申请，尚有105名儿童等待家庭。有社工盼望，更多有心人成为领养家长，为孩子带来温暖。

「母亲的抉择」个案管理副总监、注册社工李慧雯指，机构每年平均协助成功配对约20宗领养个案（包括本地和海外领养），目前有60个家庭正接受评估。她指，不少领养家长有各种顾虑，但仍希望给予孩子一个温暖的家，透过领养组成美满的家庭，团队会在旁协助及提供资源，如举办工作坊及互助小组，陪伴各家庭一起面对困难，「每个家庭都是独特的，我们会陪伴他们一起前进。」

她留意到，大众对领养仍有不少误解，例如分不清领养和寄养，甚或受传统观念影响，认为有血缘关系才是「家庭」。她过去见证无数领养家庭得到幸福，孩子与家长间的情感连系与亲生无异，期望社会能更了解领养服务。

记者：仇凯瑭