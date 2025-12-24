粤车南下第一滴血？违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位

「粤车南下」昨日（23日）起陆续有挂「FT」字头车牌的左軚广东私家车，入境香港市区，每次停留最多3日。社会关注粤车来港会否「水土不服」，然而实施首日便已出现「First Blood （第一滴血）」。有立法会议员呼吁粤车司机勿存「侥幸心态」，直言「香港警察抄牌效率好高」。

粤车南下︱车主刚吃第一口午饭即被加餸食牛肉干

一位网名为「粤港澳大湾区车神」的粤车南下车主，昨晚以「粤车南下第一张罚单」为标题，在「小红书」发文，分享在港违例泊车并遭抄牌的经历。他随后在社交平台发文承认犯错，并表示已即时缴交罚款，也强调「绝不走任何数」，又指自己的错不代表其他南下车主都有问题。

「午饭时间兜了很多圈都没有泊位」

涉事司机发文指，当日下午约2时09分收到违例泊车的电邮通知。他指当时午饭时间「兜了很多圈都没有泊位」，实在饿得受不了，故在一个没有任何黄线及咪表的位置泊车用膳，惟「刚吃第一口午饭就收到了邮件」。从帖文图片可见，事主将车辆停泊新填地街与碧街交界的路旁停下，在一间茶餐厅吃午饭。

事主上载缴费纪录：绝不走任何数

网民在帖文下留言热议，事主见状在深夜再发文致歉，直言「系我错，对唔住」，并已缴交所有相关费用，包括违泊罚款、隧道费及泊车费，强调「绝不走任何数」。他亦承认自己对香港泊车环境不够熟悉，加上同行的记者及摄影人员均没有车牌，令当日出行倍感紧张。

司机表示，事件纯属个人责任，「千错万错都是我的错」，并呼吁市民不要因其个案而对其他粤车南下车主产生负面观感，强调「我一个人错不代表其他南下车主都有问题」，希望社会多加包容及理解。他亦透露自己有正职工作，并非靠流量维生，宣布相关帐号将暂停更新，不再回应事件。

昨曾扬言将到鹿颈「跑山」

事主昨日接受传媒访问时表示，自小喜欢港产片，深刻的电影是《烈火战车》，故行程当中会安排到鹿颈「跑山」，感受一下那里的山路。

事件引起不少网民讨论，有人留言调侃指「香港楼价全球第一、油价全球第一、抄牌速度都系全球第一」，亦有人认为香港泊车位一向供不应求，对外地司机而言确实具挑战。

指司机或存侥幸心态 陈恒镔：警察抄牌效率好高

立法会议员陈恒镔表示，相信政府及社交媒体也有提醒要守规、切勿违例泊车，认为部分司机或存「侥幸心态」，但坦言「咁就要蚀钱俾香港政府」，笑言「香港警察抄牌效率好高」。

陈恒镔认为粤车司机来港便要守规，而运输署亦提供APP，列明泊车位置，指警方对粤车执法也是必须的，相信不会损害粤车来港体验。

他又提醒粤车司机在乡郊地区要尤其小心，「唔好以为对面无车就系行啱线」，很多时以为是双线行车，结果原来是单线，非常危险。

帖文及图片来源：小红书「粤港澳大湾区车神」