粤车南下｜陈恒镔建议半年后检讨扩大名额 邵家辉倡推优惠吸引车主留港过夜

「粤车南下」进入市区首阶段于昨日（23日）正式实施，首批挂有「FT」字头车牌的广东私家车于凌晨时分起，陆续经港珠澳大桥驶入本港市区。立法会议员陈恒镔建议，计划推行半年后应进行检讨，研究是否有条件进一步扩大名额。

陈恒镔今早（24日）在电台节目表示，留意到昨日首批来港的粤车车主均表现雀跃，不少人在内地社交群组分享游玩地点及申请手续等资讯。他相信随着车主累积经验、交流增加，相关资讯将日益丰富，「粤车南下」的申请意愿也会逐步提升。

设专用通道或令轮候时间更长

陈恒镔指出，观察到粤车车主对本港路况不熟悉，寻找泊车位亦较困难，同时关注停车场充电设施等问题。他提到，部分内地电动车车身较大，需注意香港一些被称为「死亡停车场」的狭窄场地，稍有不慎容易刮花车身。他建议车主可透过运输署手机应用程式，预先查询目的地停车场的泊位情况，并相信随著粤车数量逐步增加，相关配套会更趋完善。

陈：粤车车主有互相提醒注意礼貌驾驶

陈恒镔又称，昨日已见不少粤车车主在内地群组分享驾驶经验，提醒香港属右軚驾驶，许多细节需时适应，尤其应注意礼貌驾驶，避免占用右线（快线）、跟车太贴或非法泊车。

对于港珠澳大桥香港口岸轮候入境时间较长，陈恒镔解释，内地关口实行「人车分离」措施，过关后可能出现「车等人」或「人等车」情况，导致整体轮候时间增加，相关流程正逐步优化。有意见提出设立「粤车南下」专用通道，他认为在内地口岸安排上较为困难，若只开放个别通道予相关车辆，反而可能延长其他车辆的轮候时间。

此外，香港与内地假期不一致，内地假期期间粤车来港可能遇上本港上班繁忙日，建议可透过网上发布资讯，提醒车主尽量避开繁忙时段，并相信驾驶者会主动在网上分享实时经验。

陈恒镔强调，计划仅属起步阶段，粤车车主需时适应本港交通习惯及事故处理程序，建议半年后检讨整体运作，并研究是否具条件扩大名额，一切须以安全为先。

吁本港驾驶者多予支持和礼让

批发及零售界立法会议员邵家辉在同一节目上表示，相信粤车车主属高消费群体。政府数据显示，过夜与不过夜旅客的消费额相差显著，这些车主最多可在港停留三天，若酒店及商场提供优惠，有望吸引他们消费及过夜，从而惠及周边商舖，带动本地经济。即使不过夜，来港用膳、泊车等亦属消费行为。

邵家辉提到，粤车车主初次驾车来港，对环境不熟悉，难免出现甩漏，呼吁本港驾驶者多予支持和礼让，正如「港车北上」时内地车主亦包容港人，体现两地互助精神。

他相信大湾区许多居民期待自驾来港，本港须在多方面配合，包括简化申请程序、增加充电设施，并加强泊车位资讯发放。他指本港停车场普遍使用八达通进出及付费，对粤车车主可能不便，建议八达通公司可考虑向车主提供内含50元的免费卡，方便他们即时使用，其后再自行充值。

邵家辉认为，目前计划仅开放100个名额，仍有很大承载空间，建议初期可加密检讨次数，每两星期检讨政策一次，能否尽早放宽名额，以进一步提振经济。

