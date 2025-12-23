Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 准保释等候上诉

社会
更新时间：17:09 2025-12-23 HKT
发布时间：17:09 2025-12-23 HKT

西环坚尼地城泳池外去年发生夺命交通意外，有外公带同2名年幼外孙女及外佣过马路时，疑因冲红灯遭电车撞倒，当中3岁女童被卷车底身亡。50岁电车司机经审讯后被裁定不小心驾驶罪成，今于东区裁判法院被判入狱4星期。暂委裁判官钟颖诗判刑时指，本案涉及无法扭軚回避的电车，碰撞无可避免，均属减刑因素。辩方求情时，被告一度眼泛泪光。

官：碰撞无可避免属减刑因素

钟官指出，背景报告及求情信均反映对被告的正面评价，显示被告尽忠职守。钟官指出，防止人命伤亡为所有驾驶罪行的核心目的，本案中被告的视线开阔，没有阻挡，当时下雨车速约为每小时16公里，被告缺乏专注而未能更早留意到行人，最终导致3人受伤、一人死亡。

钟官进一步提及本案独特性，被告驾驶不能扭左或右軚以回避的电车，电车需时停下，以及碰撞无可避免等，「都系大大嘅减刑因素」。再加上被告过往驾驶纪录良好、无案底，钟官最终判处4星期监禁。辩方申请保释等候上诉，获钟官批准，被告获准以1万元保释。

女童当日被撞卷车底，消防员到场拯救伤者。读者提供图片
女童当日被撞卷车底，消防员到场拯救伤者。读者提供图片

外公携两孙女冲红灯

辩方今补充求情指，被告还押期间有深切反省，深感内疚，他愿意承担所有责任。辩方另呈上一系列求情信，指被告是位尽责的父亲、丈夫，照顾家庭，无不良嗜好。被告的工作表现获得肯定，曾两年当选最佳车长，多名同事亦有联署支持，辩方冀法庭从轻发落。

被告李要东，被控于2024年8月15日在西环德辅道西（东行）近灯柱26170坚尼地城泳池外的行人过路处，不小心驾驶展示号码38的电车。 

涉案德辅道西路段车速限制为每小时50公里，案发当日早上约10时40分，被告驾驶电车在该路段行驶，当时有雨，道路及电车轨道湿滑，但电车机件操作正常。男子袁卢海当时身处涉案路段行人过路处的安全岛，他手抱3岁外孙女、即本案死者，及牵着另一名6岁外孙女，而外佣亦同行，4人横过马路时被电车撞上，当时行人过路灯为红灯，而行车交通灯号为绿灯。事件导致3岁死者身亡，其余3人则身体擦伤。

案件编号：ESCC383/2025
法庭记者：雷璟怡

相关新闻：

电车撞毙3岁过路女童 司机不小心驾驶罪成 还押12.23候判

电车撞毙3岁女童案 司机称有响「叮叮」及减速 事后心情沉重「画面喺我脑入面播」

涉坚尼地城撞毙过路女童 电车司机被控不小心驾驶 死者外公疑抱孙冲红灯挨撞

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
8小时前
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮
时事热话
4小时前
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
94岁《真情》台柱激罕现身贵气十足 去年在家晕倒惊揭心脏出事须做手术
影视圈
7小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
2025-12-22 15:31 HKT
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
2025-12-22 16:54 HKT
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
9小时前
75岁李龙基情陷三角恋？《东周刊》独家爆基哥与龙婷亲暱互动 未婚妻王青霞恐失宠
75岁李龙基情陷三角恋？《东周刊》独家爆基哥与龙婷亲暱互动 未婚妻王青霞恐失宠
即时娱乐
6小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
6小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
2025-12-22 17:41 HKT