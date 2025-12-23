3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 准保释等候上诉

西环坚尼地城泳池外去年发生夺命交通意外，有外公带同2名年幼外孙女及外佣过马路时，疑因冲红灯遭电车撞倒，当中3岁女童被卷车底身亡。50岁电车司机经审讯后被裁定不小心驾驶罪成，今于东区裁判法院被判入狱4星期。暂委裁判官钟颖诗判刑时指，本案涉及无法扭軚回避的电车，碰撞无可避免，均属减刑因素。辩方求情时，被告一度眼泛泪光。

官：碰撞无可避免属减刑因素

钟官指出，背景报告及求情信均反映对被告的正面评价，显示被告尽忠职守。钟官指出，防止人命伤亡为所有驾驶罪行的核心目的，本案中被告的视线开阔，没有阻挡，当时下雨车速约为每小时16公里，被告缺乏专注而未能更早留意到行人，最终导致3人受伤、一人死亡。

钟官进一步提及本案独特性，被告驾驶不能扭左或右軚以回避的电车，电车需时停下，以及碰撞无可避免等，「都系大大嘅减刑因素」。再加上被告过往驾驶纪录良好、无案底，钟官最终判处4星期监禁。辩方申请保释等候上诉，获钟官批准，被告获准以1万元保释。

女童当日被撞卷车底，消防员到场拯救伤者。读者提供图片

外公携两孙女冲红灯

辩方今补充求情指，被告还押期间有深切反省，深感内疚，他愿意承担所有责任。辩方另呈上一系列求情信，指被告是位尽责的父亲、丈夫，照顾家庭，无不良嗜好。被告的工作表现获得肯定，曾两年当选最佳车长，多名同事亦有联署支持，辩方冀法庭从轻发落。

被告李要东，被控于2024年8月15日在西环德辅道西（东行）近灯柱26170坚尼地城泳池外的行人过路处，不小心驾驶展示号码38的电车。

涉案德辅道西路段车速限制为每小时50公里，案发当日早上约10时40分，被告驾驶电车在该路段行驶，当时有雨，道路及电车轨道湿滑，但电车机件操作正常。男子袁卢海当时身处涉案路段行人过路处的安全岛，他手抱3岁外孙女、即本案死者，及牵着另一名6岁外孙女，而外佣亦同行，4人横过马路时被电车撞上，当时行人过路灯为红灯，而行车交通灯号为绿灯。事件导致3岁死者身亡，其余3人则身体擦伤。

案件编号：ESCC383/2025

法庭记者：雷璟怡

相关新闻：

电车撞毙3岁过路女童 司机不小心驾驶罪成 还押12.23候判

电车撞毙3岁女童案 司机称有响「叮叮」及减速 事后心情沉重「画面喺我脑入面播」

涉坚尼地城撞毙过路女童 电车司机被控不小心驾驶 死者外公疑抱孙冲红灯挨撞