港铁元旦起禁携电动可移动工具 电动轮椅获豁免 违者或发拟检控通知书

鉴于电动可移动工具潜在的火警风险为铁路安全带来挑战，港铁经过审慎的风险评估后，宣布将于2026年1月1日起禁止乘客携带电动可移动工具进入港铁范围，违者会被要求离开港铁范围，并发书面警告，有需要时职员可向违规乘客发出拟检控通知书。

残疾人士电动轮椅可获豁免

现时，《香港铁路附例》、《香港铁路（西北铁路）附例》及「运载行李条件」均禁止乘客在港铁范围内使用电动可移动工具，包括电动单车、电动单轮车（俗称风火轮）、电动滑板车、电动平衡车、电动滑板以及电动行李箱等。使用电动轮椅的残疾人士，获豁免有关规定。

新规定下，除了现获豁免残疾人士使用的电动轮椅外，乘客一律禁止携带电动可移动工具进入港铁范围。港铁指，一般而言，这些电动可移动工具均配备高容量锂电池，而部分可移动工具亦体积庞大，有可能阻碍通道或对其他乘客造成不便。在进行审慎风险评估的同时，港铁亦参考了其他铁路系统的相关做法。公司会更新港铁「运载行李条件」，并会于车站张贴告示提醒乘客。

违例者会被要求离开港铁范围

港铁公司副总监—车务营运及本地铁路李婉玲表示，港铁一直致力维持营运安全，会加强留意有关情况，亦呼吁乘客自律及遵守相关规定，共同维护一个安全及舒适的乘车环境。

港铁强调，若发现有乘客携带电动可移动工具，会向乘客发出书面警告，以提醒他们须遵守相关规定，及要求他们离开港铁范围。职员在有需要时，亦可向违规乘客发出拟检控通知书。港铁呼吁乘客，若见到有其他乘客携带电动可移动工具，亦请即时通知职员以便作出适切跟进，共同缔造安全乘车环境。

