粤车南下︱竹篙湾电动车充电站投入运作 提供9个快速充电位 有欧标及国标

粤车南下入境市区今日（23日）起推出，其中位于大屿山竹篙湾的电动车充电站及粤车南下资讯中心即日起投入运作。《星岛头条》记者所见，充电站由中电源动建设及营运，距离港珠澳大桥香港口岸约10分钟车程，邻近香港迪士尼乐园及迪欣湖。目前提供9个快速充电位，包括4个欧标及5个国标，中电源动表示，最多可以提供40个，会视乎实际情况扩容。

陈美宝：喜见粤车南下车主即场使用

运输及物流局局长陈美宝及运输署署长李颂恩今晨视察该充电设施。陈美宝欢迎两位「粤车南下」车主访港，很高兴见到有来自广东的车主用家即场使用，「我相信对于用家来讲系一个非常好的选择，由港珠澳大桥香港口岸仅仅10分钟，就可以来到竹篙湾充电设施」。

陈美宝指，当局筹备粤车入市区已有一段时间，很高兴有社会持分者推动新政策，不单方便粤港两地交流及广东省居民来港，能够带旺旅游、经济及展览等行业的活动，拉近两地距离，融合粤港市民生活。

陈美宝：希望来港人士带动高端消费

陈美宝强调，「粤车南下」入境市区是里程碑，期望以「小步快走」，每日100个名额的模式推行，亦希望来港的人士有高端消费及不同体验。首批入境的粤车有望进一步带动两地人民往来及一小时生活圈，推动两地融合交流。

陈又提到，新的「香港出行易」为粤车而设，包括提供本港路况及路道守则等资讯，专页亦有与酒店、商场及展览业界推介的路线，并已将泊车充电资讯提供予平台公司。

中电源动：最多可设置40个充电位

中电源动总裁吴永豪表示，充电站已预留足够位置，未来可因应需要增加充电设施，最多可设置40个充电位，应对跨境车流。他又称，充电站经过仔细规划设计，从充电速度、支付方式、配套设施，为跨境及本地驾驶者提供方便可靠的充电体验。

中电源动目前在全港营运30个充电站，提供超过240个充电位，计划于未来两年扩展至近1000个充电位，并将于市区停车场陆续增设符合国标的充电设施。

有申请者指系统繁复 政府：网上有齐全教学指南

被问到有申请者反映申请系统繁复，陈美宝回应指，有关系统已经过多番测试和演练，广东省政府与运输署有积极对接。

运输署署长李颂恩补充，粤车南下的申请过程牵涉粤方和港方，因此是由双方一起研发系统。每个流程及步骤，署方都会以电邮通知申请人，让他们知道去到流程的哪个部分。

她又表示，运输署在网上多平台发布有教学指南，申请者可以了解每个步骤所需提交的资料及做好准备，强调如果提交到相关资料，审批都是非常迅速。

李颂恩表示，有听到个别例子可能涉及提交的资料有遗漏或不齐全，因此需要补交。补交后署方会即时通知他们处于哪个流程，并再启动相关申请步骤，希望可以尽快发出许可证和批准预约来港。

记者：谢宗英

摄影：卢江球