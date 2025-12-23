公院新收费︱元旦起病理学检验服务三级制收费 医管局料少于一成病人需缴费（附各项目详情）

公营医疗收费改革明年元旦实施，其中病理学检验服务将分级收费，基础项目免费，进阶项目每项收50元，高端项目每项收200元（详细项目收费见文末附表）。医管局估计，少于一成病人需要缴费，又强调新收费适用专科诊所及家庭医学诊所，病人住院或急症室接受的病理学检验服务毋需收费。已预约明年抽血的病人，明年元旦起可透过HA Go流动应用程式收取费用通知，非HA Go会员则会收到邮寄纸本账单。

分级收费模式下，基础项目是最常见的血液病理学检验，进阶项目为较复杂的血液检验，高端项目则包括复杂的基因血液检验（详见表）。慢性疾病如「三高 」常做的血糖测试、血脂测试，都属免费项目。

逾九成检验属免费基础项目

医管局质素及安全总监黄立己表示，每年约三、四成门诊病人使用病理学检验服务，服务量数百万人次，当中逾九成检验属新收费下免费的基础项目，剩下大部分检验属进阶项目，高端项目占少于1%，他相信病人可负担新收费，有经济困难者亦可申请医疗费用减免，「病理学检查费用也适用于我们每年1万元医疗收费上限，可有效控制病人医疗开支」。

被问到如何处理病人抗拒检验，医管局病理科统筹委员会主席梁毓恩强调，抽血检查在覆诊前进行，可让医生了解病人最新情况及指标，作出正确的临床决定。他亦说，如病人对进阶项目或高端项目有疑问，医生会解释检验理由及目的，「在临床角度和医生专业判断上，每个测试、每个化验，都有它的目的和意义，会向病人解释清楚，希望病人配合，令测试得出的结果可以帮助医生，亦可以帮助病人跟进病情」。

提醒抽血前尽快完成缴付费用

医管局指，病人可于抽血前，透过HA Go流动应用程式、一站式电子服务站、医院或诊所缴费处、会计部完成缴费，如透过便利店或网上银行缴费，须预留最少三个工作天及足够邮递时间，以便处理款项过户。若医生因应病人临床情况取消原定的检验服务，病人已缴付的费用会获退款。

医管局提醒，病人应提旱预约抽血日期及时间，在前往抽血前尽快完成缴付所需费用。

附表：病理学检验服务新收费（适用于专科诊所及家庭医学诊所）

1. 基础项目免费

例：

- 肾功能测试、全血计数（血常规）、肝功能测试、骨骼检查、糖化血红素、血脂检查、葡萄糖、尿酸、甲状腺功能测试、凝血功能检查、甲型胎儿蛋白、癌胚抗原、C-反应蛋白、红血球沉降率、乙型肝炎表面抗原、心脏酵素、丙种谷氨转移肽酶、铁质分析、前列腺特异抗原、维生素B12/ 叶酸、血型鉴定与交叉配血

- 法定需呈报的传染病血液检验：日本脑炎、基孔肯雅热等

- 所有非血液病理学检验：尿液、痰液、唾液、脑脊髓液等

2. 进阶项目每项收50元

免疫学检验：抗核因子；蛋白质体分析：血清蛋白电泳；内分泌测试：催乳素

3. 高端项目每项收200元

例：次世代基因测序（白血病）

收费例子1（毋需付费）

李女士患高血压、糖尿病、冠心病，须定期到内科专科门诊覆诊，覆诊前需须抽血进行常规血液检验，包括肝肾功能、血糖、全血计数（血常规）。由于常规血液检验属「基础项目」，故毋须付费。

收费例子2（需付费）

何先生近期不明原因的疲劳、持续性骨头酸痛（尤其是背部、肋骨）、反复感染、口渴、多尿，经急症室入院作进一步检查。他住院期间进行骨髓穿刺检查，发现患有骨髓瘤，治疗后须抽血检验血清蛋白电泳来评估治疗成效。他住院/急症室期间接受的病理学检验服务，毋须付费。

他其后出院，获安排到肿瘤科专科门诊覆诊跟进，须抽血检验血清蛋白电泳，以便下次覆诊时，医生可监察副蛋白量，血清蛋白电泳属「进阶项目」，他须付费50元。

来源：医管局

记者、摄影：萧博禧

