中九龙绕道︱首日多人「硬cut」双白线 运输署：就算行错路都应守规 警方会按规执法

中九龙绕道油麻地段于周日（21日）正式通车，昨日是首个工作天，惟初期出现不少驾驶者在启德出口附近，疑遭「观塘商贸区」路牌误导，发现原来是前往「观塘绕道」后，急急脚于往启德及观塘绕道车线中间的「风琴位」切双白线。更有的士被拍到于高速公路作出「U-turn」逆线的危险行为，引起公众关注。

运输署署理副署长梁世豪今早（23日）在电台节目表示，警方会对违规驾驶行为按规则执法，并强烈呼吁驾驶者，即使行错路亦绝不应作出危险举动，应继续前行寻找下一个合适路口，以保障自身及其他道路使用者的安全。

中九龙绕道︱首日有多宗违规 交警方调查

绕道开通首日，有传媒发现，有车辆在接近启德出口的四线行车道上，突然横越双白线，甚至部分是横越两条线，险象环生。更有甚者，竟有的士在高速路段上直接掉头（U-turn）逆行。

梁世豪形容在高速公路上掉头的行为「都几特别」，并强调：「我相信无论系新路啦，定系喺香港其他地方，喺高速公路上面你做一个U-turn，其实大家都一定知道系唔合适㗎啦。」他指出，这类行为除了危及自身安全，亦会严重影响其他道路使用者。

梁世豪：行错路应继续前行 绝不应「硬cut」

对于驾驶者因不熟路而作出危险行为，梁世豪坦言理解背后成因但绝不认同。他举例，即使在熟悉的道路，驾驶者也可能因一时分心而错过路口，「可能你睇睇隔离、太太同你讲两句嘢，『哎呀，过咗啦』。」然而，正确的处理方式应是继续前行。

他指出：「正常揸车，其实就会继续揸落去，系唔会做一个我哋叫『硬cut』线嘅行为，因为𠮶个系一个驾驶安全嘅问题。」他重申，无论任何情况，驾驶者都不应以不熟路为由，作出横越双白线等违规行为。

为应对初期混乱，运输署已吸纳坊间意见，在部分路段加强指示。他以较多驾驶者感困惑的启德出口「四线行车道」为例，署方已额外增加路面标记，清晰指示各行车线的目的地。

他承认，部分标记是在通车后收集到驾驶者反应后才决定增加，「我哋见到坊间嘅反应，大家嘅意见，我哋觉得都仲可以加嘅。」不过，他亦解释道路设计的考量，指出：「有时标记太多，或者一啲指示太多呢，其实个资讯量太大，都会影响消化。」因此署方需要在提供清晰指示与避免资讯混乱之间取得平衡。

重申设计符合标准 500米距离足够驾驶者选择

对于外界质疑道路设计，梁世豪强调，中九龙绕道的设计完全符合香港严谨的安全标准，并经过多重审核。在正式启用前，除了顾问公司及署方团队的设计工作，亦已聘请独立的第三方专家进行安全审核，并邀请巴士公司等业界人士进行实地试行。

他特别指出，在需要作出行车线选择的分叉路口前，驾驶者其实有长达500米的距离去留意路牌并作出选择。「差唔多都讲紧有500米嘅距离。」梁世豪说。「其实作为一个驾驶人士，如果系一路留意住啲路牌，其实都应该有充裕嘅时间……呢啲系完全符合晒我哋所有嘅路面设计嘅要求。」

最后，梁世豪再次呼吁驾驶者，善用运输署提供的资讯科技，只需在网上搜寻「中九龙绕道」，即可找到官方网页，内有影片详细教导如何使用新路，片长只是数分钟。他提醒：「千祈唔好为咗想返返去原由（本路线），强行做一啲影响交通安全嘅安排。」