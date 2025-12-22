港深创科园｜河套香港园区开园 逾60企业进驻 李家超：目标成为世界级创新平台

位于河套的港深创新及科技园，第一期首3座大楼落成，今日（22日）举行开园典礼，行政长官李家超致辞时指，由香港园区和深圳园区组成的河套合作区，是国家「十四五」规划下粤港澳大湾区的一个重要合作平台，河套的发展目标是要成为世界级创新平台。

余下5座大楼将于2027年起陆续竣工

李家超指，3座大楼在今年3月平顶，至今两座湿实验室大楼已有逾60间来自海外、内地及本地企业或机构陆续进驻，出租率近80%。同时，人才公寓已有首批住客，世界各地创科人员踊跃进驻，以行动投下对香港园区发展信心一票，香港会积极向全球推广，吸引更多企业一同在这片创科沃土发展；其次，全力实践科研扩容，加快发展国际创新科技枢纽，香港园区第一批余下5座大楼亦会在2027年起陆续完工，同时香港园区第二期规划已完成，会以公私营合作模式发展，香港园区两期发展，共可提供200万平方米的总面积，规模较原本的规划增加7成，将按功能划分科技区块，涵盖生命健康科技、人工智能和数据科学等，推动产业有序发展，促进上中下游、不同阶段协同发展，打造完整的创科产业链。

西面跨河连接桥项目今日正式启动

李家超又指，随着香港园区建成，未来会有更多企业进驻这片创科沃土，园区将提供政策及基础配套，便利科研人员往返两地。另外，连接港深两个园区的西面跨河连接桥项目今日正式启动，工程将打通河套合作区的交通网络，有效促进跨境人员流动，发挥深港口岸设施和管理创新政策的优势。

他表示，将继续推进河套香港园区的建设和发展，包括优化制度衔接、深化政策支援、积极引入优质企业和世界级科研团队等，有信心河套合作区将成为香港创科发展的「桥头堡」和试验田，更将成为粤港澳大湾区，以至全球创新版图上的创新政策示范地，是富有强大推动力的发展香港引擎。

中央港澳办、国务院港澳办分管日常工作的副主任徐启方致辞。

港澳办副主任徐启方：投资者把握机遇「与中国同行」

中央港澳办、国务院港澳办分管日常工作的副主任徐启方致辞时表示，香港园区正式开园是香港建设国际创新科技中心、更好参与粤港澳大湾区建设的一件大事。他指香港园区正式运营，是香港特区政府深入贯彻落实国家主席习近平重要指示精神的具体行动，也是粤港澳大湾区发展规划落地见效的又一重要成果。

徐启方认为，香港高等教育水平领先，国际高端人才聚集，基础科研实力雄厚，且拥有国际化的优越营商环境，为香港建设国际创科中心、服务国家发展大局创造了有利条件。他希望香港特区未来主动对接国家「十五五」规划，充分发挥「一国两制」制度优势，用好前海、南沙及河套等重大合作平台，强化与大湾区内地城市在产业链、供应链上的协同，推动科技创新走廊建设，共同打造具有全球影响力的国际科技创新中心。

他并期望河套深港科技创新合作区进一步加强基础设施的「硬联通」与规则机制的「软联通」，构建世界级科研枢纽。他亦鼓励香港工商界及海内外投资者，积极把握「十五五」规划带来的历史性机遇，加大对北部都会区及香港的投资，「与中国同行，与机遇同行」。

左起：创科局常任秘书长暨港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭、创科局局长孙东、港深创新及科技园有限公司行政总裁马惟善。

孙东：香港园区将助内企「走出去」

开幕仪式后，创新科技及工业局局长孙东会见记者时表示，香港园区开园意义重大，体现了香港积极融入和服务国家发展大局的担当。他指未来香港园区将聚焦生命健康、人工智能、新能源等前沿产业，吸引海内外龙头企业落户。他续称，目前已有超过60间来自本地及海外的企业进驻，认为这些企业看重的是香港的区域优势、即将实行的专属跨境流动政策，以及大湾区未来带来的巨大潜力，强调香港园区将协助内地企业「走出去」。

孙东表示，园区的第二期规划已完成，将适时公布；未来第一、二期合共可提供约200万平方米楼面面积，创造近10万个就业职位。至于讯息及数据流通方面，他表示已与内地有关部门确定具体执行方案，期望在明年合适时候推出。他指内地在数据、生物样本等方面均给予香港特殊政策，相关政策较内地自贸区更为优惠，但同时对园区管理提出更高要求，敏感数据来港后须妥善管控。若香港做得好，「口子会越开越大」，河套合作区将可享受更多便利。

连接港深两个园区的西面跨河连接桥项目今日正式启动。孙东指，该桥由港深双方共同设计，由深圳方面施工，费用共同承担，目标在2027年或之前建成。

蔡杰铭：新田科技城会尽量引入私人市场资本

创新科技及工业局常任秘书长暨港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭表示，要加快河套香港园区发展，必须推动公私营合作，借助市场力量吸引国内外投资。他透露，未来新田科技城将尽量引入更多私人市场资本，但强调政府会负责启动阶段的基础工程。

港深创新及科技园有限公司行政总裁马惟善指出，目前进驻企业中超过六成为内地公司，共62间企业已落户，「完美演绎了香港『引进来、走出去』的独特优势」。他认为园区配套已趋完备，目前有4间餐饮店开业、1间即将开业，并已开通往返落马洲站的穿梭巴士。人才公寓亦已有首批住户进驻。

典礼有超过250人出席，包括徐启方、中联办主任周霁、财政司司长陈茂波、副司长黄伟纶、深圳市人民政府副市长罗晃浩、孙东、蔡杰铭等。

