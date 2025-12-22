马会与姚基金合作 推动篮球运动及青年体育发展

香港赛马会与北京姚基金公益基金会签署合作备忘录，共同加强推广篮球运动及青年体育发展，响应国家体育强国建设及进一步推进体育产业高质量发展。合作备忘录签署仪式于12月7日在马会沙田会所举行。姚基金理事长姚明及马会行政总裁应家柏代表双方签署合作备忘录。根据备忘录，双方将携手探索合作项目及交流活动，加强推广篮球运动及青年体育发展。

姚明：马会与姚基金目标一致 寄携手助力青少年成长

马会行政总裁应家柏表示，马会相信体育有著建立积极人生的力量，一直支持体育全面发展，「篮球是香港最受欢迎的团体运动之一，亦是马会推动体育发展的其中一个重点。马会与姚基金拥有共同目标，期待通过与姚基金的合作，进一步推动篮球运动在社会的普及与发展，促进青年身心健康和提升社会凝聚力。」

姚基金理事长姚明表示，姚基金本著「以体育人」的理念，致力于助学兴教，促进青少年健康发展。马会长期聚焦青年体育发展，双方目标高度一致。希望未来双方有机会携手探索加强推广篮球运动及青年体育发展的合作项目，助力青年享受体育的乐趣，全面健康成长。

一众嘉宾出席香港赛马会与姚基金的合作备忘录签署仪式。

合作备忘录签署仪式前，香港赛马会行政总裁应家柏（左）与姚基金理事长姚明（右）进行分享交流，期望进一步推动篮球运动在社会的普及与发展。

马会承诺未来3年拨30亿推动体育发展

马会是爱国爱港的世界级体育及娱乐机构，一直支持国家和香港体育事业在精英及社区层面的发展，贯彻马会致力建设更美好社会的宗旨。马会于未来三年承诺拨款30亿港元推动体育发展。在支持篮球运动发展方面，马会慈善信托基金今年拨捐逾七千万港元推动「赛马会越战越强篮球计划」，让更多学生及弱势社群有机会体验篮球运动的乐趣。三人篮球成为奥运会及亚运会的奖牌项目，马会亦支持香港警务处举办的「少年警讯禁毒防罪3x3篮球培训计划」，促进青少年参与这项运动。

其他相关项目还包括：由香港教育大学健康与体育学系，联同希望种子篮球亚洲等本地体育机构推行的赛马会青年「源」动力计划，提升教练的专业知识和技能；以及香港青年协会赛马会「青年好动」体育发展计划，鼓励青少年参与包括篮球等运动。马会亦捐助支持修顿场馆进行大型优化工程，提升其篮球场地等设施，以便举办更多高水准、大型，以至国际级的赛事和活动。