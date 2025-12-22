中九龙绕道︱首个工作日司机未熟路 往启德疑遭路牌误导 避上观塘绕道急切双白线

中九龙绕道︱今日（22日）是中九龙绕道油麻地段通车后首个工作日。早上8时许，启德出口一段路面畅顺，车流不多，随后较多私家车及工程「泥头车」经过隧道，但整体运作理想。不过昨日通车首日，有部分司机称未熟悉新路，启德出隧道后，疑遭「观塘商贸区」路牌误导，发现原来是前往「观塘绕道」后，急急脚于往启德及观塘绕道车线中间的「风琴位」切双白线。

已加设雪糕筒 仍无阻急切线

《星岛头条》记者今早于现场见到当局在有关「风琴位」增设俗称「雪糕筒」的交通锥。不过，今晨约9时的早上繁忙时段，记者观察到仍有两三架车辆临时切双白线改道。有私家车原往观塘绕道，于「风琴位」前临时切线，改往九龙湾方向，颇为危险。

中九龙绕道︱临到分岔口才「惊觉」直上观塘绕道 已来不及修正

事实上，中九龙干线油麻地段在启德出隧道后有4条行车线，左一往启德及九龙湾，左二经观塘绕道往观塘商贸区，右一及右二均往邮轮码头。不过，不少驾驶人士要到接近「分岔口」时，才知自己选择的行车线是直上观塘绕道（左二线），当发现行错时已经为时已晚，因切往左线（左一线）是双白线，若切线则属违规。而运输署今日左一线和左二线之间的「风琴位」放置交通锥，以防有车辆临时切线。

另外，有的士司机向记者表示，预计未来由西九龙一带前往九龙湾速度能够经中九龙绕道油麻地段而提速不少，但就估计上午8时及下午6时的繁忙时间，观塘区内的塞车问题依旧存在，或要待中九龙绕道连接将蓝隧道后才可进一步舒缓。

记者：谢宗英

摄影：何家豪