考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬

香港考车牌要「1 take pass」并非易事，运输署公布最新私家车合并试合格率为三成，即七成考生「肥佬」。为协助考生，不少教车师傅会在车外加设各种标记、辅助镜等，方便考生在「泊位、调头」时「睇位」。不过，运输署日前向驾驶教师公会及指定驾驶学校发通告，指由于部分考试车辆被非法改装或加装过大、过多附加装置，影响考试公平性，故明年1月1日起采用新规定，并会向违规车辆作跟进。

教车师傅：新规定下「泊位调头」更易失手

有逾十年教车经验、不愿具名的教车师傅向《星岛头条》表示，相关标记辅助已沿用数十年，笑言「分分钟个考牌官当年都系靠标记去考（车牌）」。他指业界数月前获悉新规矩，故排期元旦后考试的学生早已转用新教法，但也留意到学生练习「泊位调头」时，明显更易失手。他坦言，新规定对学生影响最大，因为相较旧方法之下，他们「肥佬」重考或需「补钟」机会大增。

部分师傅出猫太夸张、玩烂规矩

他透露，运输署施施新规定的原因之一，是部分师傅「出猫」太夸张，例如在车轮附近安装多组「后波（倒车）镜头」，让考生掉头时，能从镜头看到近乎360度画面。由于早前未有规管，「考官都咬佢唔入」，他形容这些离谱师傅「玩烂咗规矩」，现时所有标记、辅助镜等都不能用，令考生更难合格。

运输署：考试车禁用未经许可的辅助驾驶系统

从运输署向驾驶教师发出的通告附件可见，新规例下，考试车辆不得使用未经许可的辅助驾驶系统、不可加装超越侧镜的「头辘镜」、发光灯、泥挡伸出物为一条坚硬铝条等。

他指，私家车方面，现时唯一可用作标记的是装在车门上的防撞胶，但效果大不如前，学生调头「扭軚」和「回軚」时机变得抽象、需要「靠估」令准绳度大减。他又称新例下，调头比泊位更难，因泊位只需靠一边标记，加上有容错空间，相对较准绳；相反，三手軚调头讲求「车慢軚快」，「只手转慢啲、用尽位置就无㗎啦」。

新例下调头比泊位更难：扭軚回軚时机变抽象

对教车师傅的影响，他则表示不算大，但考生则较难「1 take pass」，或需补钟再学。不过他亦担忧，学生「肥佬」后未必跟同一师傅再学，或忧不合格是因师傅指导不佳，反问「咁点定夺系师傅定自身技术问题？」

至于改例有否正面效果，例如让学生从根本上学懂驾驶技巧，而非只靠标记「pass咗个试但唔识揸车」？他笑言「咁要考多几次先得」，坦言「我哋只系教考车，起码攞咗个牌，先可以下一步正式挑战路面」，直言「鸭脷洲（试场）咁易考，考完咪又系唔识揸」。

记者：陈俊豪

