古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜

【古天乐/寻秦记/冬至/宏福苑五级火】大埔宏福苑11月底一场五级火，令无数居民家园尽毁，摧毁无数家庭。除政府正全力支援宏福苑居民外，不少团体及组织，亦用不同方法为灾民添上暖意及援助。其中火灾发生后，善导会迅速开放大埔过渡性房屋「善楼」，接收受灾居民提供紧急支援。《星岛头条》接获宏福苑居民报料，指昨日（20日）下午趁冬至前夕，善导会特别于「善楼」举行盆菜宴，共20席，招待宏福苑的居民。

《寻秦记》电影版上映前夕 古天乐低调送暖

期间多名艺人如古天乐、方力申、洪天明及太太周家蔚，张继聪及太太谢安琪等，亦低调出席，为居民送上关怀及惊喜，场面洋溢温情。

古天乐近日相信亦非常「唔得闲」，《寻秦记》电影版将在除夕上映，古天乐或忙于宣传电影。

《星岛头条》记者致电「善楼」查询，获证实活动是在昨日（12月20日）中午举行，共开20席，主要对象是过渡屋内居住的宏福苑受灾居民，有多位知名艺人参与。

