宏福苑五级火｜大埔浸信会公立学校灾后获批新校舍 下学年迁入前基正小学复课

教育局今日（20日）公布，大埔浸信会公立学校将于2026／27学年使用位于大埔富善邨前中华基督教会基正小学（前基正小学）的校舍。由于大埔浸信会公立学校的校舍受大埔宏福苑火灾影响而需要封闭一段时间，作为过渡措施，教育局已安排其学生由本月15日起按年级，分别在大埔官立小学和新界妇孺福利会基督教铭恩小学的校舍恢复面授课堂，直至本学年完结。

教育局已成立工作小组积极落实安排

教育局发言人表示，为了让大埔浸信会公立学校所有学生能尽快在一个持续而稳定的学习环境上课，进一步保障学生的福祉，经教育局积极与相关政府部门商讨后，原计划改建为综合社会服务大楼的前基正小学校舍，将分配给大埔浸信会公立学校于2026／27学年起作校舍用途，让该校所有班级均可在同一校舍恢复日常教学活动。

教育局已成立工作小组，积极落实上述安排，并会继续与学校保持紧密联系，提供适切的支援。

