西九圣诞小镇12.12至1.11举办 冯程淑仪：活动开幕以来反应理想

西九文化区管理局于本月12日至下月11日呈献「西九圣诞小镇」，包括「西九圣诞森林」、「西九圣诞市集」，以及一系列文化艺术活动和表演。西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪指，活动开幕以来反应理想，备受市民欢迎，不少人更携同宠物到场，共享节日气氛，预料随着后续活动增多，将吸引更多人流。

「西九圣诞森林」摆放逾60棵圣诞树 特定日子有飘雪表演

西九文化区艺术公园海滨西草坪设「西九圣诞森林」，摆放超过60棵圣诞树，包括一棵逾 12 米高的巨型圣诞树，以及森林小树屋及旋转木马装置，并于特定日子举办圣诞老人见面会及飘雪表演。「西九圣诞市集」为宠物友善活动，在海滨东草坪汇聚约30个本地及环球特色餐饮及零售摊位，并带来圣诞特色手作工作坊，及逾百场由流行歌手、乐队、学校及不同团体呈献的免费艺术演出。

冯程淑仪表示，因应大埔火灾，曾考虑取消「西九圣诞小镇」，但最终选择延期一星期开放。筹备团队亦考虑到原定的主题装饰等与当前的社会气氛冲突，故表演艺术团队临时调整歌单等，希望透过艺术和氛围营造，为市民带来慰藉。她指，活动开幕以来反应理想，备受市民欢迎，不少人更携同宠物到场，共享节日气氛，预料随着后续活动增多将吸引更多人流，希望能将西九圣诞活动打造成为长期品牌。她指，今年摊位数量创新高，达30个，涵盖各类美食，虽然初时有很多商家对延期举办有保留，但运营一星期后，他们普遍反映生意较预期理想。

市民陈小姐表示，即使尚未到圣诞正日，现场已充满节日氛围，除了有音乐表演，还能看到不少市民携同宠物入场，「特别可爱」。她指打算品尝鸡蛋仔等小食，又表示过往曾多次到访西九的圣诞活动，今次特意趁人流未算太多时提前来感受圣诞气氛。

来自北京的旅客王小姐表示，特意在圣诞前后来港，听朋友介绍后选择来西九感受圣诞气氛，指场内装饰十分精致，很有氛围，相信布置花了不少心思，更排队进入圣诞森林拍照，觉得「特别出片」，亦购买了圣诞市集的美食与饮品。

记者：蔡思宇

摄影 : 何健勇