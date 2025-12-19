Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《人民日报》海外版刊发「华媒共绘『同心圆』，让世界读懂中国」专题报道

16:48 2025-12-19
16:48 2025-12-19

据《星岛环球网》报道，《人民日报》海外版于12月19日，整版刊发了题为《华媒共绘「同心圆」，让世界读懂中国——第六届海外华文新媒体论坛侧记》的报道。《星岛》亦受邀分享了在海外传播中讲好中国故事的方法论及实践结果。

如何讲好中国故事：让海外受众愿意听、听得懂

报道指出，随着中国日益走近世界舞台中央，越来越多的人期待倾听中国故事、读懂中国发展。华文媒体扎根海外，既承载华侨华人的桑梓情怀，又肩负跨文化传播的重要使命。在全媒体时代，华文媒体应如何发挥自身优势、讲好中国故事？与会代表认为，应不断改进传播策略、丰富传播载体，让海外受众愿意听、听得懂，让中国故事跨越山海、入脑入心，携手共绘融通中外的「同心圆」。

本届海外华文新媒体论坛以「共绘『同心圆』：粤港澳大湾区创新实践与全球叙事」为主题，在广东珠海举办，来自全球五大洲的100余家海外华文新媒体代表、知名学者、企业家及驻华机构负责人参会。本届论坛由《人民日报》海外版主办，《人民日报》海外网承办。

《人民日报》整版刊发了题为《华媒共绘「同心圆」，让世界读懂中国——第六届海外华文新媒体论坛侧记》的报道。

「舌尖」上的中国易成文化传播突破口

报道认为，古老又年轻的中国，向世界展示着传统与现代交织的独特魅力，也为华文媒体讲好中国故事提供了丰富素材。多位华媒代表表示，海外受众渴望看到更加立体、鲜活的中国。

报道指出，活跃在美欧等海外华侨生活圈的星岛新闻团队，总结出这样一个有趣的规律。据他们观察，从酸甜鲜辣的百变风味，到煎炒烹炸的多样技法，「舌尖」上的中国文化对西方年轻人有天然吸引力，很容易成为文化传播的突破口。

《星岛》也在接受《人民日报》采访时表示：「只要是和吃有关的文化活动，就没有失败过。」

就在今年11月，《星岛》举办了「2025中美双湾区创意药膳美食大赛」，参赛队伍通过一道道既美味又健康的药膳，展现中国美食文化，吸引当地各界广泛关注：有美媒报道，「靠药膳读懂了中国人的健康哲学」；不少民众在社交平台发布参赛照片，分享学到的养生知识；一些餐饮企业开始新增药膳菜品，帮助美国采购商与中国食材企业对接合作……「把信息融入当地受众感兴趣的新闻中，依靠媒体、企业、学者等各界人士放大声量，能够让传播更有效。」《星岛》表示。

事实上，现如今信息的载体早已超越纸张与萤幕，一粒米、一杯茶、一件瓷器、一匹丝绸，甚至一场直播、一次溯源之旅，都能成为讲好中国故事的媒介。而如何将好的故事传播得更远？先进的传播工具与渠道是重要支撑。

汉服短视频极具传播性

星岛新闻团队也注意到，在Instagram、TikTok等海外社交平台上，与汉服有关的短视频极具辨识度和传播性，往往能够获得大量点赞和关注，被不少年轻人视为「社交货币」。

捕捉到海外受众的兴趣只是第一步，如何将这份自发的好奇心，转化为深入、客观地理解与认同，才是真正的挑战。

「如果说美食是『融入』，那汉服就是『化身』。」《星岛》向《人民日报》强调，「飘逸的形制、华丽的纹饰、典雅的色彩……汉服本身就具有极高的审美价值。身着汉服在山顶、园林等古风场景中拍照，体验者从中国文化的旁观者变为参与者。这满足了海外民众对东方古典美的想像，堪称社交媒体上的完美素材。」

面对时代趋势，不少传统华文媒体也在主动破圈，拥抱变革。

《星岛》也向《人民日报》介绍称，星岛新闻团队高度重视技术应用，团队围绕数字平台建设和人工智能技术应用，目前已推出「星岛环球网」及系列微信公众号、「星岛头条」APP及网站等，为全球华人提供新闻资讯；同时内部引入人工智能系统，实现个性化推送，并加码大数据与云端技术应用，提升广告转化能力。

《星岛》记者：周昊 广州报道

