香港航空学院开办机舱总装课程 助飞机维修员掌握理论与实践

香港作为国际航空枢纽，对航空专业人才需求殷切。香港航空学院与法国Elior Group SA开办机舱总装课程，提供维修及装拆飞机零件的实际操作培训，吸引新血及有经验的资深维修人员报读，他们接受《星岛》专访时均表示，课程不仅有助提升专业技能，更有助飞机维修员掌握理论与实践。

学员可在真实飞机上动手操作

香港国际航空学院飞机工程培训主管曾煜本表示，课程旨在让学员掌握飞机维修所需的基本技能，包括机舱设施的拆解与组装，如座椅、隔板、洗手间及厨房等。另外，课程借鉴法国训练模式，同时结合本港航空公司需求，计划在明年推出为期2至3个月的正式课程，届时将采用分阶段教学形式，结合技术理论与实操训练，「很大的一个亮点，是我们的学员可以在真实飞机上动手操作」。

初期涵盖座椅等易于拆卸设施训练 逐步进阶至较复杂设备

曾煜本透露，课程初期将涵盖座椅、行李架等易于拆卸设施的基础训练，之后亦逐步进阶至较复杂的设备，包括洗手间及机身结构，「透过反复的实操练习，学员完成课程后，能够独立完成标准的机舱设施拆解工作，无需在导师监督下工作」。

他补充，课程的考核将结合理论知识的笔试、与真实的拆解实操评估。入学标准亦将明确划分，根据技能水平分组，为新手设立初级班，为有经验的技师设立进阶班。

学员 : 课程让我有很多真正操作机会

课程学员、现为飞机维修实习生的何峻玮表示，童年时便对飞机充满兴趣，亦因这份热情驱使他选择就读飞机维修专业课程，并在广州一所学院完成大学学业。他提到，大学期间，主要学习理论知识，但就缺乏实际操作经验，故决定报读香港航空学院的相关课程，「能够进入这一行，圆了我的梦想，这个课程让我有很多真正的操作机会」。

今年7月才入行的何峻玮笑称，自己是「蓝天新血」，目前已投入课程，认为安排紧凑，「每天上午9点开始，差不多至下午5点」，但不觉得辛苦。在课程中，他最感兴趣的是设备拆解，「看起来简单，例如拆座椅、行李架，但实际操作起来郤充满难度，需要不断请教师傅。」他又指，这个课程安排亦十分符合他喜欢动手探索的性格，「就系钟意拆下嘢」。

另一学员、拥有逾10年经验的资深飞机维修员杨伟聪分享指，课程让他对飞机结构有更深入的理解。他表示，作为飞机维修员，其工作主要集中在跑道附近的快速检查及临时维修，但就较少涉及长时间拆解或处理更复杂的内部结构。

谈及参加课程的原因，杨伟聪表示，工作多年后希望能「温故知新」，重新学习一些已成习惯的操作，并希望加强实际操作，提升日常工作效率。他特别提到，平日外勤工作多集中于跑道旁的快速检修，很少深入接触机身结构，直言「呢个课程可以自我增值」。

记者 谢宗英

摄影 卢江球

