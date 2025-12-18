公院元旦加价｜医管局接1.5万宗医疗费用减免申请 李夏茵：大部分符合资格

医管局早前宣布，公营医疗收费改革将于明年元旦日（1月1日）凌晨零时起生效，并已完成相关准备工作。医管局行政总裁李夏茵今日（18日）表示，医管局已优化医疗费用减免机制，自11月初至今已接获15,000宗申请，初步检视显示大部分个案均符合资格，证明书将于覆诊前发出。

公营医疗收费改革元旦实施

医管局行政总裁李夏茵表示，公营医疗收费改革将于元旦日凌晨零时正式生效。医管局团队已完成最后内部系统测试及前线人员演练，模拟应对各种突发情况。

李夏茵续指，医管局已优化医疗费用减免机制，自11月初至今已接获15,000宗申请，初步检视显示大部分个案均符合资格，证明书将于覆诊前发出。她亦提到，医管局目标于明年4月将延长家庭医学门诊服务时间的安排恒常化，方便市民于下班后亦能求诊。

医护人手稳定

医管局主席范鸿龄指出，截至10月底，医生流失率维持5%，较去年同期轻微下跌；非本地培训医生招聘进展良好，现有约350人，预计明年第一季将增至约380人。护士流失率亦持续下跌，较去年同期减少1.7个百分点，并已招聘约130名非本地培训护士。

宏福苑大火仍有17人留医

范鸿龄提及，大埔宏福苑大火期间，医管局共接收79名病人，其中19人入院时情况危殆。经悉心照顾后，所有病人情况已稳定，现时仍有17人留医。他对前线医护人员的工作表示赞扬。

此外，医管局慈善基金已筹得1,400万元，将向两名因火灾离世的医管局同事家属各发放100万元恩恤金，并向53名失去居所的员工每户发放15万元。医管局亦将成立紧急援助基金，作为常规化支援机制。

玛嘉烈医院工程事件已报警

针对有工程分判商涉嫌在玛嘉烈医院荔景大楼扩建工程中提交伪造监测震动仪器校正证明一事，李夏茵表示医管局已报警处理。她强调，该类仪器旨在测试施工对医院运作的影响，如尘埃和声响，绝不影响建筑安全。一般情况下，医管局亦不会单纯依赖仪器监察，若有员工反映工程影响医院服务，地盘会停工。过去玛嘉烈医院未曾接获相关投诉。

医管局行政总裁李夏茵今日于旺角社区会堂举行的公营医疗收费改革简介会上，向逾200名区议员及议员助理讲解公营医疗收费改革的实施细节。她表示，是次简介会旨在让区议会代表进一步认识改革方案的细节及厘清疑虑，包括各项收费详情及加强医疗保障的措施。医管局期望透过区议员这重要桥梁，协助向社区传达相关资讯，让市民掌握新措施带来的保障。