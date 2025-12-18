Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟

更新时间：16:06 2025-12-18 HKT
发布时间：16:06 2025-12-18 HKT

香港考车牌，一向要排队之余，早前运输及物流局公布私家车合并试合格率继续只有约30%，为提高合格率，不少教车师傅加装「外挂」设施，例如在车身加标记，加装辅助镜等。近日网上流传一张由运输署发出的通告，指运输署持续接获投诉，部分驾驶考试车辆疑被非法改装/装上过大或过量附加装置，影学驾驶考试的公平性。运输署亦会明年1月1日起对违反相关规定的驾驶考试车辆作出跟进。

部分考试车辆加上辅助泊位设施

根据网上流出的通告，运输署指部分驾驶考试车辆疑被非法改装/装上过大或过量附加装置，经调查后，部份驾驶考试车辆的装置包括改装泥挡、加装照明灯及辅助镜及于车身上的标记等，均有机会违反法例及对其他道路使用者构成安全风险。

运输署指，所有驾驶考试车辆必须符合《通路交运 （车辆构造及保养）规例》、《道路交通 （交通管制） 规例》，以及运输署就各类驾驶考试制定的《驾驶考试指引》 的规定及要求，不得使用未经运输署许可之辅助驾驶系统，亦不可安览任何可能干扰 /影响考试之设备。

有关措施明年1月1日实施

运输署已于2025 年7月至9月举行座谈会向驾驶教师业界解释上述考试车辆的要求，并将于2026 年1月1日开始对违反相关规定的驾驶考试车辆作出跟进，包括要求有关车辆于指定时间内作出改善或转介至车辆检验办事处跟进。

香港汽车高级驾驶协会主席江日雄接受《星岛头条》访问时表示，赞同有关的新措施，认为此举能促使考生学习并掌握真正的驾驶技术，长远有助提升路面安全。

新措施合理 反映真实驾驶情况

江日雄指出，过去数十年，不少教车师傅都会在车上加装各类辅助标记或设备，以协助学员更容易「睇位」，「掉头时唔会掂壆」完成泊位或掉头等考试项目。然而，他认为这种做法容易令学员过度依赖「辅助神器」。他强调你考牌时依赖这些辅助设备，但当你考获车牌后，驾驶自己的私家车时，绝大部分车辆都没有这些设备。他认为，学车的时候应该要增进技术，能够准确操控车辆。

考生需时适应 建议「补钟」练习

江日雄认为，已经习惯使用辅助设备的学员在这段时间学著紧些，「学多几个钟」，以及花多点时间练习，以适应没有辅助设备的驾驶模式。他指用「外挂」的标记，以及其他辅助设施，都是用来掉头泊位，几十年来都没有改变，并非近年才变得困难。过往有辅助设施，令到考牌「容易咗」，现时只是拨乱反正，不可再容许使用辅助设施。

