私隐公署今年接获5宗深伪技术投诉 钟丽玲：技术本身不违法 但滥用可能触犯私隐条例

社会
更新时间：10:17 2025-12-18 HKT
发布时间：10:17 2025-12-18 HKT

个人资料私隐专员公署昨日(17日)发布《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的智慧锦囊》。私隐专员钟丽玲今早(18日)接受电台访问时表示，今年公署共收到5宗与「深伪」（Deepfake）内容相关的投诉，主要涉及市民在网上发现自己的肖像被人工智能技术合成为不实图片或短片。另外，亦有2宗查询是关于提供此类合成软件的网上平台是否违法。

制作技术本身不违法 惟滥用触发私隐问题

被问到制作「深伪」影像的软件或技术是否违法，钟丽玲表示，提供这些工具本身并不违法，因其有具建设性的用途。她举例指教育界可利用技术制作富趣味性的教学短片，或重现历史场景以辅助学习，她形容深伪技术潜力很大，但若出现「滥用」则可能违法。

她称，若未有发布使用「深伪」技术制作影片，是否违法的问题须交执法部门调查，但亦有机会违反《私隐条例》中的保障资料原则。若将个人资料用于一个未经当事人同意的新目的，即使完全没有对外发布，仍有可能因改变了资料的用途而违反《私隐条例》。这原则同样适用于公众人物的肖像，不能随意用作制作与当初目的不符的内容，例如诈骗广告或不实影像，有可能构成刑事罪行。

相关新闻：

私隐公署发布应对滥用AI深伪指引 倡学校避免发布可清晰识别学生的相片影片

学校与家长的锦囊：从源头防范 妥善应对

考虑到学童是高风险群体，公署特别为学校和家长提供了应对「深伪」事故的建议：在预防方面，减少在网上公开分享能清晰辨识个别学生的相片及影片；发布前应考虑是否有必要「公开」，可优先考虑使用学校内联网或家长私人通讯群组等非公开平台；留意所使用平台的安全性，并加强对教职员及学童的相关教育和人工智能风险提示。在事故发生后，应对方面，务必优先考虑受影响学童的感受和福祉，亦要保留相关证据，以便采取跟进行动；教导学童切勿转发或分享相关不实材料，并应尽快将其移除。若材料已在网上流传，应立即要求相关平台将其下架。

健身室镜头直对洗手间 私隐公署已发劝谕信

被问到健身中心闭路电视镜头正对洗手间的投诉，钟丽玲称，公署接获有关投诉后，已派员到该健身中心视察，发现该洗手间没有门，而镜头的确正对其内部，引起使用者担忧。

调查后发现，事件源于承办商的工程失误，将洗手间的门错误地安装在公共走廊，而非洗手间入口。该中心事后已用黑布遮盖洗手间门口，并迅速纠正错误，将门装回正确位置，同时把镜头移至只拍摄门外天花板。虽然公署最终接纳其改善措施，但仍就事件发出了劝谕信。
 

