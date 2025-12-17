除夕跨年烟花汇演取消 旅发局：倒数活动移师中环遮打道行人专用区

大埔宏福苑五级大火造成160人死亡，大批灾民痛失家园，全城哀悼。政府今日（17日）公布，今年的除夕跨年倒数活动将会取消烟花汇演，改以另一形式进行，与市民和旅客一起迎接新的一年。而旅发局随即宣布，12月31日举行的跨年倒数活动将于中环遮打道行人专用区举行，代替维港烟花汇演。旅发局希望透过活动向市民与旅客传递正能量、关怀与平安的祝福，与大家一同迎接充满希望的新一年。

特区政府与深圳市政府已商讨延长除夕关口服务时间

政务司司长陈国基今日（17日）主持节庆安排跨部门工作小组会议，全面统筹并督导各政府部门有关除夕及元旦假期期间接待访港旅客的预备工作。因应除夕跨年倒数活动的举行，特区政府与深圳市政府已商讨延长除夕的关口服务时间。内地口岸部门已经按程序要求上报国家口岸部门进行审批，详情会尽快公布。而港珠澳大桥口岸、落马洲及皇岗口岸在除夕夜会如常24小时通关。

他指出，因应届时人流将众多，人群管理和特别交通安排口岸部门已减少前线人员休假，以便弹性调配人手，加开检查柜枱、临时柜枱及通道以疏导人流及车流。由香港警务处、入境事务处、香港海关及相关部门组成的跨部门联合指挥中心，将于2025年12月31日至2026年1月4日期间启动，实时监察口岸现场情况，并与内地口岸部门透过已建立的口岸热线及即时通报机制保持紧密联系，于有需要时迅速应变，灵活调配各管制站人员，以确保口岸运作畅顺。保安局亦会在2025年12月31日至2026年1月4日启动紧急事故监察及支援中心，密切监察和统筹各口岸的公众秩序，并在有需要时协调跨部门的跟进行动，以迅速应对各种突发情况。

港铁大部分铁路线除夕夜通宵服务

公共运输安排方面，运输署已主动联系各服务营办商在假期期间加大运力，其中，港铁会配合罗湖口岸的服务安排相应地延长东铁线来往港铁罗湖站的服务时间，而港铁大部分铁路线会于除夕夜通宵服务。另外，港铁上水站及新田皇巴站之间会设有巴士路线，方便东铁线旅客在前往罗湖的服务完结后，利用二十四小时通关的落马洲／皇岗口岸过境。运输署亦会配合口岸安排，加强连接各口岸的跨境交通服务，包括增加港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）、落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）及跨境直通巴士的班次。在跨年倒数或其他大型公众活动地点，运输署在活动完结时会加强合适的本地公共运输及跨境直通巴士服务，配合离场的本港市民和访港旅客的不同出行需要，并制定预案，在有需要时于港珠澳大桥口岸、落马洲／皇岗口岸及深圳湾口岸等地设立公共交通专用通道，确保公交服务畅顺。各公共运输营运商会预留足够车辆和人手以满足乘客的出行需求。

东坝小巴加密班次

因应除夕及元旦假期期间到访西贡万宜水库东坝的旅客数量或会明显增加，警方已作出针对性的部署，包括调派军装人员于旅客抵达及离开之高峰时段在北潭涌、万宜路及东坝的策略性位置进行交通管制及人流管理。为照顾往来西贡万宜水库东坝的乘客需求，运输署已与专线小巴营办商协调，因应乘客量增加第9A号线（北潭涌—万宜水库东坝）的小巴班次，配合警方实施的交通管制措施，灵活加密班次，以疏导候车乘客。

资讯发布

为便利旅客规划行程，跨部门工作小组会加强资讯发布，包括最新入境旅客数字、各边境管制站情况、活动资讯、交通安排及最新天气信息等，方便市民及旅客按最新情况规划行程。

旅发局已于网站专页载列圣诞和元旦假期期间香港举办的节日活动安排，并会在元旦日假期前在专页内提供本港热门旅游景点的轮候时间，包括香港迪士尼乐园、香港海洋公园、山顶缆车、昂坪360缆车、香港摩天轮，以及不少旅客选择乘搭的天星小轮，让市民及旅客更便捷地计划行程。

政务司副司长卓永兴、文化体育及旅游局局长罗淑佩、保安局局长邓炳强、运输及物流局局长陈美宝，以及其他相关政府部门的代表今日均有出席会议。