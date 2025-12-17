启德体育园｜开幕不足一年即成亚洲盛事新地标 门票销量及总收入亚洲地区称冠

启德体育园自今年3月1日开幕以来，迅速成为亚洲顶尖的赛事及娱乐热点。园区内可容纳约五万名观众的主场馆，在不足一年已成功举办多项国际级盛事，包括香港国际七人榄球赛、世界顶级足球劲旅对决、2025 MAMA颁奖典礼，以及Coldplay、周杰伦和Seventeen等国际巨星的演唱会，进一步巩固香港作为亚洲盛事之都的地位。

启德体育园门票销量全球第三

根据美国音乐产业权威杂志《Pollstar》的报告，启德体育园在门票总销量方面全球排名第三，共售出125万张门票，总收入超过1.91亿美元。在总收入榜上，启德体育园亦位居全球第五，同样达到1.91亿美元，两项指标均在亚洲地区称冠。

此外，拥有1万座位的启德体艺馆，专注于中小型演出及体育赛事，亦跻身亚洲总收入榜第8位。