启德体育园｜开幕不足一年即成亚洲盛事新地标 门票销量及总收入亚洲地区称冠
更新时间：19:27 2025-12-17 HKT
发布时间：19:27 2025-12-17 HKT
发布时间：19:27 2025-12-17 HKT
启德体育园自今年3月1日开幕以来，迅速成为亚洲顶尖的赛事及娱乐热点。园区内可容纳约五万名观众的主场馆，在不足一年已成功举办多项国际级盛事，包括香港国际七人榄球赛、世界顶级足球劲旅对决、2025 MAMA颁奖典礼，以及Coldplay、周杰伦和Seventeen等国际巨星的演唱会，进一步巩固香港作为亚洲盛事之都的地位。
启德体育园门票销量全球第三
根据美国音乐产业权威杂志《Pollstar》的报告，启德体育园在门票总销量方面全球排名第三，共售出125万张门票，总收入超过1.91亿美元。在总收入榜上，启德体育园亦位居全球第五，同样达到1.91亿美元，两项指标均在亚洲地区称冠。
此外，拥有1万座位的启德体艺馆，专注于中小型演出及体育赛事，亦跻身亚洲总收入榜第8位。
最Hit
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
22小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S 屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
2025-12-16 18:29 HKT