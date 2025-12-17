Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜乐翘楼误传居住期仅至明年3月 房协澄清：应急住屋均不设期限

社会
更新时间：19:13 2025-12-17 HKT
发布时间：19:13 2025-12-17 HKT

宏福苑火灾后，政府及社会各界均为受灾居民提供应急居所。然而，近日有传言指，香港房屋协会为宏福苑居民安排在洪水桥乐翘楼的临时住所，其居住期限仅至明年3月底。房协就传言作出澄清指，为宏福苑居民提供的应急住屋安排，包括过渡性房屋、出租屋邨和专用安置屋邨的空置单位，目前均没有设定居住期限。

房协曾于本月13日在社文平台发文，表示积极配合政府，为宏福苑居民提供应急居所，当时已有逾400户、约1,200名居民迁入。房协团队与义工日以继夜准备生活必需品，确保每个单位家私电器齐备，协助居民尽快安顿。

相关新闻：宏福苑五级火｜约1200名居民迁入房协提供应急居所 仍有单位接受登记

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
1小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
9小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
22小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
3小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
5小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
10小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
10小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
50分钟前