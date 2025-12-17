宏福苑五级火｜乐翘楼误传居住期仅至明年3月 房协澄清：应急住屋均不设期限

宏福苑火灾后，政府及社会各界均为受灾居民提供应急居所。然而，近日有传言指，香港房屋协会为宏福苑居民安排在洪水桥乐翘楼的临时住所，其居住期限仅至明年3月底。房协就传言作出澄清指，为宏福苑居民提供的应急住屋安排，包括过渡性房屋、出租屋邨和专用安置屋邨的空置单位，目前均没有设定居住期限。

房协曾于本月13日在社文平台发文，表示积极配合政府，为宏福苑居民提供应急居所，当时已有逾400户、约1,200名居民迁入。房协团队与义工日以继夜准备生活必需品，确保每个单位家私电器齐备，协助居民尽快安顿。

相关新闻：宏福苑五级火｜约1200名居民迁入房协提供应急居所 仍有单位接受登记