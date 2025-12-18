多重身份赋予港铁独特多面向社会价值 优质铁路服务 建设社区 创造回报回馈社会

现任港铁主席欧阳伯权对于过去近7年在港铁的工作有深刻的体会，并以与这支专业团队共事感到骄傲。借着将于今年底卸任时刻，他总结任内的工作情况及作出展望。

全文如下 :

香港是个繁忙不息的城市。从清晨到深夜，人潮川流不断，经济活动畅通无碍，以其独特的速度闻名于世。在这节奏背后，是一套完善、高效率的公共运输系统，支撑着城市有序运转。

铁路是香港公共运输的骨干，每日承载数百万市民的出行需求。港铁网络贯通全港各区，而高铁及东铁线更连系内地，大大促进香港与大湾区内其他城市的流通往来，是香港作为国际金融中心持续向前高速发展、融入国家发展大局过程中，不可或缺的城市基础建设。

任内见证专业团队的坚持

每日19小时的行车时间、8000多班列车平均达至99%以上的准点率，以及除了在9号或以上台风部分路段停驶以外，基本上年中无休的服务，是港铁对香港服务承诺的展现。专业严谨的维护、维修，是香港铁路服务的基石。铁路随年月老化，资产保养维修方面工作亦越具挑战。如果没有完备的短、中、长期的维护、维修、和更新规划，并配以相应的资源投放，资产质素下滑的情况在其他地方绝不罕见。在我任内，见证了港铁的专业团队对安全、质素和效率的坚持。无论是车站的前线员工，到我深宵探访于隧道为路轨、供电设施等争分夺秒地进行检查、修理的工程人员，以至平日不时交流和汇报的管理人员，都秉持以最高标准，服务乘客。

积极迎接创新科技浪潮

港铁在香港肩负的角色远不只于铁路营运者。它是公共交通营运商，同时负责铁路兴建及资产维修；它是上市公司，大股东(现时持股量约75%)是特区政府；它持有政府给予的土地发展物业，但更大功能是透过释放土地的价值，以筹措资金，兴建和维护铁路，并建构以铁路为轴心的社区。这多重身份赋与港铁独特而多面向的社会价值 -- 既为香港缔造和维持可持续的优质铁路服务、建设社区，并为香港政府在内的股东创造价值。除了每年派发股息回归库房，公司亦拨出数十亿元以提供各类乘车资助，回馈有需要的社群，再加上不同的社会服务项目，不负其社会使命。

我与港铁团队共事近7年 ，3年的疫情当中，我们没有停下脚步。在应对疫情的同时，我们于公司内部进行变革，为未来的新项目和迎接创新科技的浪潮作好准备。现时，多项新铁路项目正逐步按计划落实兴建，特别是北环线项目，在团队的破局思维下，正加紧推进；公司的财务团队亦努力为庞大的资本需求，作好准备。我乐见由营运、建设，以至物业管理团队都拥抱创新科技，例如智慧工程管控中心，就新一轮庞大铁路项目提供了现代化和数码化的流程、进度、品质和安全管理。

我期望港铁的团队继续力臻完善、追求卓越，贡献香港。我这数年能带领港铁服务香港，实与有荣焉。无论从理念、服务水平、经营模式，以至管治水平等各方面，港铁都是一个值得香港珍视和引以为傲的机构。离任在即，我深信港铁将继续竭力以世界级服务贴心照顾市民所需，并以铁路建设为香港发展发挥最大效益，为未来注入新动力，推动城市前行。

港铁主席欧阳伯权