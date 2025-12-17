加人工｜调查揭打工仔明年加薪期望相对保守 劳联倡幅度不低于3.5%

港九劳工社团联会今日（17日）发表2025至26年度「薪酬趋势及期望调查」，建议雇主明年加薪幅度不应低于3.5%。劳联主席、立法会议员林振升表示，今年本港「打工仔」加薪的期望相对保守，较往年明显回落，相信主要原因是打工仔面对冻薪的同时，通胀持续上升，生活成本压力加大，加上受公务员冻薪等因素影响整体气氛。

打工仔加薪期望跌至3-4%

林振升表示，往年打工仔期望加薪7%至8%，但今年大部分期望仅集中于3%至4%。他认为与今年政府冻结公务员薪酬，以及失业率上升所带来的不明朗因素有关，导致打工仔对加薪前景转趋审慎。

公务员加薪主要有五大考虑因素

政府今日就新一份《财政预算案》展开公众咨询，问及公务员来年应如建议加薪，还是应继续冻薪。林振升期望，政府应依据薪酬趋势调查再作评估，强调公务员加薪主要有五大考虑因素，包括薪酬趋势调查、经济状况、政府财政、生活费用变动，以及公务员士气与职方诉求，以确保薪酬具竞争力，并「追返呢两年的通涨。」

逾3成受访者称公司小规模裁员

劳联事务主任张莹莹表示，劳联今年6月至9月展开「2025至26年薪酬趋势及期望调查」，以问卷形式成功访问1,383名来自不同行业的雇员。其中有逾两成受访者表示，公司正在进行大/小规模招聘，另有两成受访者表示正在冻结人手。另外，有逾3成受访者表示公司或机构正在小规模裁员，不足5%受访者表示公司或机构大规模裁员。

调查亦问及受访者薪酬调整期望的厘定因素，近7成受访者认为加薪应基于通胀因素，约2成受访者认为外围经济环境、公司业绩、服务年资等因素，亦是薪酬调整的重要因素。至于薪酬升幅方面，不足4成受访者预期不超越3%，逾2成受访者预期超过3%，只有7.75%受访者预期超过5%。

劳联财务主任黄永权表示，当前本港经济稳步复苏，但薪酬增长持续滞后，劳工实际获得感较低下，同时整体生活成本亦维持上升。薪酬调整须对冲生活成本上升，反映个人贡献的同时给予劳工实质获得感。

记者：黄子龙