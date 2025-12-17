私隐公署发布应对滥用AI深伪指引 倡学校避免发布可清晰识别学生的相片影片

个人资料私隐专员公署发布《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的智慧锦囊》，为学校及家长提供实用建议，协助他们预防及处理涉及儿童及青少年的深伪技术事故，以保障个人资料私隐。

公署指，人工智能深度伪造技术日渐普及，而深伪技术可以利用影像、影片及录音内的个人资料，模仿并替换某人的面貌、声音或动作，令人信以为真。深伪技术存在被滥用的风险，例如被用于网络欺凌、诈骗、伪造私密影像，以及捏造虚假讯息，可能对个人，特别是儿童及青少年造成伤害。

发表《锦囊》为学校及家长提供实用建议

鉴于儿童及青少年或会在不了解潜在法律后果的情况下，制作或分享恶意深伪内容，个人资料私隐专员钟丽玲提醒，如果深伪技术被滥用，可能对其他人，尤其是儿童及青少年造成伤害。而他们甚或在不了解使用深伪技术可能会带来法律后果的情况下，制作或分享恶意深伪内容。有见及此，公署发表《锦囊》，旨在为学校及家长提供实用建议，协助他们预防及处理涉及儿童及青少年的深伪技术事故，以保障儿童及青少年的个人资料私隐。

私隐专员钟丽玲强调，大部分现实世界的法律同样适用于数码世界。使用个人资料制作深伪内容，受《个人资料（私隐）条例》所规管。恶意使用深伪技术可能违反《私隐条例》的规定，甚至干犯其他刑事罪行，大家切勿以身试法。

建议学校定期为教职员提供网络风险培训

《锦囊》介绍常见的深伪技术种类，校内常见滥用深伪技术的类型，而为学校及家长提供的建议分为两大部分，分别是如何预防滥用或制作恶意的深伪内容与保障个人资料私隐的建议，以及学校和家长应如何处理深伪事故。其中第一部分建议包括学校减少原材料：尽量避免发布可以清晰识别个别学生的相片或影片；限制查阅：只在内联网、家长平台等系统分享学生的相片及影片及定期移除不再需要的内容；确保数据安全；制定应变计划；及定期为教职员提供网络风险培训及为学生提供工作坊。家长在发布子女的相片或影片前则应「停一停，谂一谂」等。

由于滥用或恶意使用深伪技术所引致的事故中，可能涉及同学作为受害人、犯事者或两者皆是，第二部分建议则包括学校应根据现有的学校政策或程序，例如危机处理或反欺凌指引（如适用）作出应对，应该优先考虑受影响同学的福祉，必要时寻求专业支援。当子女卷入滥用或恶意深伪事故，不论子女是受害人、犯事者或接收者，作为家长难免感到不知所措及困扰，建议家长及监护人以关怀及支持的态度作出回应。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球