每日杂志｜楼宇密集路窄多限制 百米云梯车难展所「长」 消防专家吁未来建厦扩阔紧急通道 加大承重量

香港楼宇密集，火灾风险日增，楼宇间距过窄或助长火势蔓延。宏福苑火警因棚网不阻燃，导致多座大厦「连环烧」，凸显阻燃设施的重要性。多位消防顾问指出，本港高楼越建越高，救援难度提升，百米云梯车具辅助潜力，但需10米空间展开，且重量达60吨，远超现行紧急消防车道的阔度和承重标准，建议本港应扩阔车道、提升承重量，并在未来建筑设计中预留足够公共空间，强化整体消防韧性。

香港是全球人口密度最高的地方之一，在仅有的1115平方公里的陆地上，居住了752万人（不包括水上人口）。去年最高人口密度的区域为观塘区，每平方公里有5.93万人，其次为深水埗区（4.7万人）与油尖旺区（4.45万人）。随着大量住宅屋苑即将展开大维修工程，楼宇距离过近的问题再次引起公众关注。

放宽楼高限制 减楼宇总数

多项火灾韧性研究指出，「建筑物密集度」是评估火灾风险的指标。有消防顾问表示，宏福苑大火属「极端情况」，由于各座大厦均设有不具阻燃功能的棚网，间接将多座楼宇连成一体，火势蔓延成「连环烧」。他强调，一般建筑物外层采取阻燃物料，火势理应不会蔓延至邻近大厦。

若要进一步提升安全性，承建商授权签署人协会主席李启元建议，当局可考虑未来放宽楼宇高度限制，透过增加楼高以提升单位数量，从而减少楼宇总数，纾缓密度过高问题，扩大大厦之间的空间距离，有助降低火警风险。资深工程师Leo补充，若工程邻近大型住宅或人口密集地区，更应详细评估现场环境，提高工程安全系数。

工程界建议提升楼宇高度以增加单位数量、减少楼宇数量，缓解楼宇密度太高的问题。

此外，高层楼宇的救灾挑战也备受关注。本港消防处目前配备的最高钢梯车（俗称云梯车），为56米旋转台钢梯车，设有电脑控制系统、升降机及救生笼，主要用于高空灭火及人员救援。对于使用内地百米云梯车的建议，消防处指，因该类车辆展开支架时需预留最少10米阔空间，而本港紧急车辆通道仅有6米阔，故未能应用。故此，有关香港使用百米云梯车，可能首先要考虑将全港所有大厦的紧急车辆通道扩阔及加大承重量。 当中最复杂的问题是加大屋苑平台上的紧急车辆通道的承重量。

有消防工程人员指出，若现场已有一辆云梯车停泊，其他消防车或缺乏足够空间，建议当局考虑未来加阔紧急消防通道，以容纳更多消防车。

现时钢梯车可攀至一定高度，但地面要预留空间供伸出支架固定车身。

现行法例规定，每座建筑物须设有紧急车辆通道，确保消防处车能直达火场。根据《2011年建筑物消防安全守则》（2024年版本），车路形式的紧急车辆通道阔度不得少于7.3米，非车路形式的通道应以坚固物料铺设，不少于6米阔；通道上方如有任何架空搭建物，应保持不少于4.5米的净空高度。《守则》亦要求，通道应安全无阻、尽头设回转空间，并须让总重量3万公斤（30吨）、回转圈直径26米及长度12米的消防车安全操作。

至于市区一般车路的最低阔度，根据《香港规划标准与准则》（2024年1月版本），若道路为快速公路及主干道，其两线双程分隔车道阔度至少须为7.3米、三线为11米、四线则为14.6米。而区域干道及地区干道，其两线双程分隔车道至少为6.75米阔，而两线不分隔行车道则为7.3米；如有电车轨，须设有5.5米阔的电车专用范围。

对于阔度少于6米的支路、私家街道及通路，规定其总净阔度必须不少于6米（可包括毗邻的行人路或路边），以便在发生紧急事故时供消防车使用。

香港有不少楼宇高度达到或超过30层高。

加强大厦消防设施保养维护

消防顾问梁锦得指出，现时消防处所用的56米高云梯车已属高规格，但在实际操作中仍受风力干扰，「100米高的云梯车使用风险亦较高。」他提到，本港过去发生两宗云梯车在升高作业期间遭遇强风，被吹翻导致云梯断裂的事故。

至于百米高云梯车，他指，车辆重量增加，需更大的空间伸展支架，「要留意的是现时预留的独立消防车通道，主要按过去50米云梯车的重量作承重标准，若要引入更高的消防车，也需考虑道路承重与空间规划。」

据了解，超过100米的云梯车，一般重量超过60吨（约6万公斤），远超于特许重型货车的一般总重（约40吨）。有消防工程人员指，除紧急车辆通道外，也有需要扩阔一般车道及其负重量。

另一消防顾问指，更高的云梯也非「万能」，「即使云梯可到达，仍会因风力、荷重及射水反作用力等，影响云梯的稳定性。」他强调，对于高层建筑物救灾，建筑物本身的消防设备非常重要，「若大厦内的消防设施无好好保养与维护，火灾时只靠消防人员在外部抢救，救援难度更高。」

他强调，过去10年，本港云梯车的高度已有提升，紧急消防通道的阔度及承重量亦有相应增加，发展商亦积极配合，以提升消防安全。

有工程师建议，日后于施工前应小心审视现场环境，提高防火安全系数。

须打击车辆非法占用「场地」

内地近年也有不少高层建筑，当局规定必须设有消防车道以及连接车道的「消防登高操作场地」，后者是预留给消防车救援停泊的方形空间，以黄色线标示禁止停车。当中要求登高操作场地必须采用能承受消防车通行和救援操作荷载的硬质铺地，长度与阔度不能小于15米和10米；若建筑物高于50米，操作场地的长阔度应不小于20米和10米。内地当局不时打击车辆非法占用「消防登高操作场地」。

李启元建议，未来在设计住宅楼宇时，应规定每座大厦之间预留更多公共空间，作紧急消防用途，并加入能容纳100米钢梯车到场的设计要求。

梁锦得重申，应立法防范火警源头，加强对维修用建筑物料的监管，确保其具备阻燃功能，以防火警迅速扩散。

内地灭火无人机处试验阶段 高温环境影响效能

大埔火灾后，有建议认为消防处应该尽快引入灭火无人机，也有指内地在这方面的发展已成熟。但根据内地消防部门的资讯，目前灭火无人机在内地仍处于探索试验阶段。

目前灭火无人机在内地仍处于探索试验阶段。

资料显示，使用灭火无人机需综合考虑多方面因素，包括其飞行稳定性与灭火效能。受限于无人机本身的重量及承载上限，必须一并计算搭载物如灭火剂及输水管道的重量，因此，无人机所搭载的输水管直径远小于消防部门常规使用的灭火喉，出水量显著降低，影响实际灭火效果。

此外，火场的高温环境也会影响无人机的稳定性和灭火效能。据了解，市面上常见无人机的工作温度上限约为摄氏50度不能过于靠近火源。然而，若距离火源过远，灭火剂喷射的准确度与压力会下降，削弱效能。

每日杂志组