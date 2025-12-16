宏福苑五级火︱消防处主动巡查维修楼宇警钟系统 抽调人手跟进异常报告

大埔宏福苑火灾发生至今已半月有余，消防处于12月4日起与相关物业管理机构保持紧密协作，并加强巡查大厦的消防装置及设备，以提升楼宇消防安全。处方已透过内部调配人手加强巡查大厦的消防装置及设备，特别针对正在进行大维修的大厦，主动检查大厦消防警钟系统运作。处方如发现违规情况，将深入调查并果断执法。同时，处方已抽调人手迅速跟进大厦的消防装置异常报告，并按情况采取相应执法行动。

消防处：物管公司须确保消防设备有效运作

此外，消防处较早前分别与物监局、香港物业管理公司协会有限公司、房委会、房协及香港地产建设商会进行深入交流。消防处强调，物业管理公司除须确保大厦依据《消防（装置及设备）规例》（第95B章）完成年度检查外，亦应积极履行管理责任，协助业主妥善维护公用部分的消防装置及设备，确保其持续有效运作。消防处亦提醒物业管理人员须在日常工作中定期巡查消防装置，并协助业主与业主组织及时处理设备损坏或异常情况。

消防处已透过内部调配人手加强巡查大厦的消防装置及设备，特别针对正在进行大维修的大厦，主动检查大厦消防警钟系统运作。资料图片

「大埔宏福苑援助基金」总额达37亿元

截至今日（16日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约34亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为37亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由5万元增至10万元，截至今日已处理1,906宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理134宗个案。政府会陆续发放有关款项。

社署社工已接触超过1,980个受影响住户，为超过4,900名居民提供「一户一社工」服务。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。

政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台继续运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资。资料图片

尚余逾千单位 可较长期安置灾民

截至今日上午，共有1,236名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有3,354名居民现居于房屋局的过渡性房屋、房协项目或屯门宝田中转房屋的单位。目前能够用于较长期安置受影响居民的单位尚有逾1,000个，供应足够。位于不同区域的过渡性房屋和房协项目目前仍可提供约400个单位。此外，位于屯门的宝田中转房屋及位于启德的「启航1331」，共有约900个单位供应。

过渡性房屋营运机构及房协的职员和义工日以继夜为单位添置生活所需物资，尽力满足居民的需求。以大埔善楼为例，累计已有超过1,200人次的义工投入服务，涵盖义载、医疗协助等，项目亦收到不少捐赠，包括食物、家私、电器及各类日常用品，切实回应居民的生活所需，体现社区团结互助的精神。

政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台继续运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资。政府至今共收到超过1,900个登记，其中约三成由机构提出，而余下的由市民个人提出。已登记可捐献物品种类涵盖食品及饮品、衣物、日常生活用品、寝具、电器等多个类别。政府正透过相关政策局、政府部门和服务团体掌握居民的实际需要后进行物资配对工作，以便陆续把适用物资派送往有需要的地点。至今已有超过24,000件涵盖不同类别的物资配送至多个地点。物资配对和分发工作会持续进行。

7座受灾楼宇混凝土芯已完成抽取

房屋局独立审查组已完成抽取宏福苑全部7座受灾楼宇混凝土芯的程序，正进行初步结构评估。

此外，随着行政长官于12月12日宣布就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，政务司司长已明确指示所有相关政府部门及单位，须积极配合并全力支援委员会的工作。目前，各相关政策局及部门正整理与规管巡查以及火灾相关的各类资料，以便尽快提交予委员会参考，助其顺利开展审视工作。