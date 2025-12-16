Five Guys套餐一减再减$99吸客 梁进：降价非消极 属适应市场表现

美式连锁快餐店「Five Guys」继早前推出任何双层汉堡、细薯条配汽水定价130元起的特价餐吸客后，近日有网民发现该餐厅再推出减价优惠，任何汉堡、细薯条及汽水或奶昔价钱低至99元。有网民形容餐厅现时价格「平到痴咗线」，亦有顾客批评食品质素欠缺记忆点。饮食界候任议员梁进向《星岛头条》表示，此次Five Guys大幅度价格调整，反映饮食界及其他业界正积极适应市场环境变化，透过价格策略提升竞争力。

价高质素差？ 网民：$100都贵系你嘅缺点

Five Guys套餐价一减再减，在网上掀起讨论。有网民认为，Five Guys的食品质素「唔掂就系唔掂」，下午时段顾客稀少。该网民回忆，品牌初进香港时曾光顾一次，其后未有再访，认为价格偏高且味道不突出，唯一印象是「免费花生」，更称「到今时今日都未执笠都算佢好嘢」。

另一则帖文则反驳价格过高说法，指Five Guys一个套餐原价接近200元，之前减至130元，现时再降至99元，若包含汉堡、薯条及奶昔，「$100唔洗仲话贵，咁系你既（嘅）缺点唔系佢既（嘅）缺点」。不过有网民澄清价格资讯，指99元套餐并不包含奶昔，若要选择奶昔，最平套餐价格为144元。

梁进：两餸饭亦对传统快餐店构成压力

梁进回复《星岛头条》查询时形容市道「淡定」，目前本港经济尚未完全复苏，加上邻近地区消费选择增多，如北上消费等趋势，令本地市场竞争加剧。他提到，近年市面上出现更多平价选择，例如两餸饭等，对传统快餐店及食肆构成压力，促使不同层级的餐饮业者调整营运模式与定价，形成价格上的激烈竞争。

被问及大幅减价是否意味市道疲弱，梁进指出，本地消费确未全面恢复，市民消费选择模式改变，加上整体市场处于经济转型期，业界需以各种优惠与调整应对。不过他强调，业界主动因应市场变化采取策略，并非消极做法，而是适应市场的表现。

至于市场会否出现恶性劈价竞争，梁进认为市场会自行调节，并举例指本港过去经历多次经济高低周期，每次波动业界均会推出不同优惠，待经济回升时价格亦会逐步调整。梁进对市场前景仍抱信心，他引用近日旅发局公布的数字，今年1至11月共录得约4,500万访港旅客人次，按年增加12%，业界亦积极开拓东南亚市场，认为这些都是业界积极寻求新动力的正面信号。