Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Five Guys套餐一减再减$99吸客 梁进：降价非消极 属适应市场表现

社会
更新时间：17:37 2025-12-16 HKT
发布时间：17:37 2025-12-16 HKT

美式连锁快餐店「Five Guys」继早前推出任何双层汉堡、细薯条配汽水定价130元起的特价餐吸客后，近日有网民发现该餐厅再推出减价优惠，任何汉堡、细薯条及汽水或奶昔价钱低至99元。有网民形容餐厅现时价格「平到痴咗线」，亦有顾客批评食品质素欠缺记忆点。饮食界候任议员梁进向《星岛头条》表示，此次Five Guys大幅度价格调整，反映饮食界及其他业界正积极适应市场环境变化，透过价格策略提升竞争力。

价高质素差？ 网民：$100都贵系你嘅缺点

Five Guys套餐价一减再减，在网上掀起讨论。有网民认为，Five Guys的食品质素「唔掂就系唔掂」，下午时段顾客稀少。该网民回忆，品牌初进香港时曾光顾一次，其后未有再访，认为价格偏高且味道不突出，唯一印象是「免费花生」，更称「到今时今日都未执笠都算佢好嘢」。

另一则帖文则反驳价格过高说法，指Five Guys一个套餐原价接近200元，之前减至130元，现时再降至99元，若包含汉堡、薯条及奶昔，「$100唔洗仲话贵，咁系你既（嘅）缺点唔系佢既（嘅）缺点」。不过有网民澄清价格资讯，指99元套餐并不包含奶昔，若要选择奶昔，最平套餐价格为144元。

梁进：两餸饭亦对传统快餐店构成压力

梁进回复《星岛头条》查询时形容市道「淡定」，目前本港经济尚未完全复苏，加上邻近地区消费选择增多，如北上消费等趋势，令本地市场竞争加剧。他提到，近年市面上出现更多平价选择，例如两餸饭等，对传统快餐店及食肆构成压力，促使不同层级的餐饮业者调整营运模式与定价，形成价格上的激烈竞争。

被问及大幅减价是否意味市道疲弱，梁进指出，本地消费确未全面恢复，市民消费选择模式改变，加上整体市场处于经济转型期，业界需以各种优惠与调整应对。不过他强调，业界主动因应市场变化采取策略，并非消极做法，而是适应市场的表现。

至于市场会否出现恶性劈价竞争，梁进认为市场会自行调节，并举例指本港过去经历多次经济高低周期，每次波动业界均会推出不同优惠，待经济回升时价格亦会逐步调整。梁进对市场前景仍抱信心，他引用近日旅发局公布的数字，今年1至11月共录得约4,500万访港旅客人次，按年增加12%，业界亦积极开拓东南亚市场，认为这些都是业界积极寻求新动力的正面信号。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
9小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
22小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
4小时前
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
即时娱乐
8小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
2025-12-15 17:30 HKT
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
6小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
2小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
2025-12-15 17:38 HKT