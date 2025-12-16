锦田乡酬恩建醮︱健力士认证全球最大临时竹构祭坛 5层楼高占地4万平方呎
元朗锦田乡正举行一连七日、十年一度的「锦田乡酬恩建醮」，当中占地4万平方呎、高超过30米（高约5层楼）、由17位师傅花两个月搭建而成的巨型「醮棚」，获《健力士世界纪录》认证为全球最大临时竹构祭坛。
《健力士世界纪录》网站介绍：「锦田乡酬恩建醮」是香港历史最悠久的围村传统祭典之一，至今已举办到第34届。高约5层楼的「醮棚」会先作为祭坛，之后转为戏棚，活动展现获认可的非物质文化遗产竹棚搭建工艺，并设有导赏团。
两导赏员领市民探寻非遗戏棚搭建技艺
锦田乡事委员会在社交平台介绍指， 第34届锦田乡酬恩建醮搭建戏棚导赏活动（非物质文化遗产资助计划），在锦田醮场（水头村周王二公书院前地），于上周六（13日）顺利开展至本周五（19日）举行，活动特设有两位导赏员，带领市民及文化爱好者，深入探寻非遗戏棚搭建技艺的魅力。
锦田乡事委员会指，此次活动是锦田乡酬恩建醮系列活动的重要组成部分，旨在通过双导赏模式，让公众既懂非遗技艺的「术」，也知民俗文化的「魂」。
锦田乡酬恩建醮详情：
地点：锦田醮场（于水头村周王二公书院前）
日期：12月13至19日
收费：免费入场
前往方法：
港铁
乘搭港铁至 「锦上路站」，从B出口步行约15至20分钟，即可到达水头村周王二公书院
巴士
64K（大埔墟站至元朗西）、77K（上水至元朗）：于「蒙养小学」站下车 ，步行约3至5分钟
小巴
601（元朗泰衡街至锦田）：途经锦田公路，可于水头村附近下车
