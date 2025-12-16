每日杂志｜18区「两餸一汤指数」 追踪6种食材全年价格 深水埗最抵、湾仔最贵

《分裂的餐桌系列》之街市街档篇｜食材价格节节上升，正悄悄改变港人每日餐桌选择。本报自1月起每两月进行「两餸一汤指数」调查，统计18区街市与街档6种常见食材价格，结果显示湾仔区最贵、深水埗区最便宜，全年有17区录得升幅，港岛区整体价格最高，新界部分地区价格也高于九龙。食材中以菜心升幅最显著，瘦肉价格波动，豆腐与鲮鱼肉相对稳定。业界指，猪肉价格受内地供应、需求减少及屠宰成本影响，蔬菜则受天气与政策变化带动。有市民选择跨区买餸节省开支，并以「街市智慧」应对波动，专家分析指租金、运输与人口密度主导地区食材价差。

调查涵盖全港18区共53个街市及街档，每两个月的价格变动，统计2至3人家庭份量的6种食材价格，包括1斤菜心、半斤鲮鱼肉、1砖豆腐，以及番茄、薯仔及瘦肉各半斤，烹调成清炒菜心、鲮鱼酿豆腐及番茄薯仔瘦肉汤，以监察本港食材价格变化。

南区购买菜心最贵，年均每斤索价14.3元。

记者在各区选取3个具代表性的街市或街档统计（见表一），如东区包括柴湾街市、筲箕湾金华街排档及北角春秧街街档，并以标价为准，若无标明则询问档贩，并无议价；若部分档口缺乏个别食材，则从平均数中扣除。

表一

17区价格上升 仅南区微跌

调查发现，湾仔区「两餸一汤指数」冠绝全港（见表二），平均86.1元，其次为离岛区（82.9元）及九龙城区（79元）；最便宜为深水埗区（62.8元）、黄大仙区（65.3元）及荃湾区（66.6元）。比较今年1月及11月的价格，17区价格录得上升，升幅最高为离岛区（+19.9%）、北区（+16.8%）及沙田区（+16.3%），仅南区微跌约1.4元。

表二

以「港九新界」划分，港岛区最贵（平均79.5元），新界西（73.4元）、新界东（71.8元）次之，九龙西及九龙东则较便宜，分别为70.5元及68.1元。

东涌居民王女士指，区内物价一向高企，每周会特意跨区到深水埗买餸，买齐一周食材。她举例，东涌2斤菜需30元，深水埗只需18元；东涌买1条鱼起码50元，在深水埗可买到3条，「在深水埗可用500元买齐一周的餸，但在东涌，一天已花100至150元。」

惟深水埗居民陈太表示，区内价格过去1年微升，蔬菜价格波动大，「番茄昨日10元2斤，今日7元一斤。」她指，要掌握「街市智慧」，如中午18元两份的菜蔬，下午4至5时或「大跌价」至10元3份，商家平价促销；店舖位置也影响售价，如北河街市楼上舖菜心只售9元，楼下则需卖12元。

各食材中，菜心的价格持续上升（见表三），由年初平均每斤10.8元，上升至11月每斤13.2元，南区最贵（14.3元），较最便宜的深水埗区（9.6元）高4.7元。瘦肉售价亦微升，由平均每半斤23.5元，升至9月26.1元高位，至11月回落至25.3元；其中九龙城区最贵（32.1元），深水埗区只需19.7元。

表三

豆腐及鲮鱼肉售价较稳定

豆腐及鲮鱼肉的价钱则较稳定，前者每砖约5至6.5元，后者每半斤约19.5至24元。

鲜肉大联盟副主席关国华指，猪肉零售价格会因时段而变化，如早上每斤约30元，下午降至25元，傍晚清仓可低至10元。至于其他因素，他提到，香港逾90%猪肉来自内地，批发价受内地市场影响，人民币与港元汇率差异与季节性波动也影响进口成本；今年本港活猪需求下降，主因包括老年客群流失及经济不稳，导致零售及餐饮业减少采购。

地区价格差异则与人口密度、租金和营运模式有关，他举例，深水埗区人口较密集，肉档采「薄利多销」吸引区外客，形成客源集中效应，压低售价；港岛、西贡、九龙城等人口密度较低、消费能力较高的地区，对猪肉的需求较低，肉档不需大幅减价即可销货，价格通常较高。

香港猪肉行总商会理事长许伟坚亦指，猪肉价格全年基本稳定，难以下调。他解释，一头100斤的活猪，除毛血杂脏后，仅余70斤「猪壳」，再去除肥肉、猪皮、猪头及猪脚后，仅余50斤肉可售（业界称为「㓥七拆五」），加上运输费、租金等成本增加，令价格难以回落。

九龙城区的瘦肉售价冠绝全港，年均每半斤索价32.1元。

猪肉价难下调 蔬菜受天气影响

至于蔬菜价格，百菜园负责人林先生指，蔬菜价格多受天气影响，香港有70%至80%蔬菜来自内地，内地采「南北供应」模式，当南方气候不适合时，便转至北方种植，若遇暴雨、寒流、干旱等恶劣天气，产量会大幅下降，形成「蝴蝶效应」，影响整体供应。他提到，蔬菜如「西生菜」，即使产量减少，本地餐厅仍须大量采购，令家庭购买价上升。

他续指，内地政策也影响供应，如早前曾将番薯、粟米、木薯列为「国家粮食」，禁止一般报关出口，需申请配额，导致出货延迟，而香港作为单一市场，无法即时替代。

浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦莘才分析，港岛买餸价格较高、新界部分地区高于九龙，主因包括运输成本、租金及居民消费力，「港岛运送食材需经海底隧道，成本不菲，加上人口较少、购买量低，令价格上升。」他举例，湾仔居民消费能力较强，能承受价格波动。

类似情况也见于新界区部分新屋苑或屋邨，麦莘才指，居民人口少、买餸选择有限，摊贩租金不低，只能加价应对，部分居民跨区购买平价食材，进一步削弱当区街市生意，令价格持续上升；相反，旧区如元朗、屯门人口多，市民除政府室内街市，还有大量区内街边档可选，人流量大，摊贩可靠销量压低价格。

他留意到，有长者利用两元优惠前往莲塘口岸买餸，但近年中港海关加强管制生鲜食材，市民「北上买餸」有所收敛，虽然内地物价较低，但购买量有限，部分人会买当造水果或熟食如烧腊回港，惟需注意保存及卫生风险。

有街坊认为，在街市购买海鲜有更多选择。

街档标价普遍较室内街市便宜

不少街市外设有售卖蔬果和肉类的街档，食材价格普遍较室内街市便宜。

以荃湾杨屋道街市为例，在街市内购买一斤菜心平均需15元，街外排档仅9元；半斤瘦肉平均售32.1元，排档只需14.9元。有街坊指，必定在街档购买蔬菜与猪肉，而海鲜则选择街市，因选择较多。屯门新墟街市也出现类似价差，如半斤番茄在街市平均售5.9元，街档只售4元；惟部分街档属短期租约，如豆品及海鲜档，有街坊建议记者到街市购买。

浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦莘才指出，街档租金普遍高于街市，但因人流畅旺、营业时间灵活，若面积较大，可陈列较多商品，令市民感觉有更多选择，产生「橱窗购物」效应，引发即兴购买，档贩可依靠高销量摊分成本，实现薄利多销；相比之下，政府街市面对人流不足、营业时间受限等挑战。

他亦提到，政府街市已规范指定货品区域，档贩竞争较大；而街档分布较随机，档贩可避开与同类摊档竞争。

每日杂志组