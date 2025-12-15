港铁获「香港资讯及通讯科技奖」三项大奖 嘉许其为特殊需求顾客设共融方案

港铁积极透过开发和应用创新科技，为乘客提供贴心服务并提升营运效率。港铁表示，很荣幸于「2025香港资讯及通讯科技奖」获得三项奖项，嘉许该公司为特殊需求顾客而设的共融出行方案，以及在管理的国际金融中心二期（国金二期）采用的节能减排专利管理技术。

港铁获颁「智慧市民（智慧充权）奖」金奖

在「2025香港资讯及通讯科技奖」典礼中，港铁团队研发设计的升级版「关爱共乘」手机应用程式，以及在特定转车站月台加装的「关门提示闪灯」获颁「智慧市民（智慧充权）奖」金奖，而公司旗下的管理物业—国金二期则获颁「商业方案（商业及公营机构）」金奖及「最佳人工智能应用」奖，充份肯定公司在推动智慧出行及共融服务，以及可持续发展方面的努力。

港铁行政总裁金泽培表示，创新科技不但有助提升企业的营运和管理效率，更为港铁因应不同乘客群组的需要和业务目标设计方案，以提升服务和效率，创造新的可能性。港铁公司近年积极推动开发和应用创新科技，业界的肯定让他们深感鼓舞。港铁会继续精益求精，服务香港。

有见人口老化是香港近年持续面对的社会趋势，港铁公司近年积极探索加强支援无障碍出行的措施。是次获颁「智慧市民（智慧充权）奖」金奖的港铁共融出行方案，既有针对长者及有需要乘客而设的「关爱共乘」手机应用程式升级版，亦有专为照顾听障人士的出行需要的贴心装置。

港铁公司旗下的管理物业—国金二期，亦于「2025 香港资讯及通讯科技奖」 获得「商业方案（商业及公营机构）」金奖及「最佳人工智能应用」奖，彰显团队在创新、可持续发展及营运上的卓越表现。港铁提供图片

升级版「关爱共乘」手机应用程式提供更便捷服务

港铁于2022年推出的「关爱共乘」手机应用程式，以人性化及清晰易用的界面提供一站式平台，包括「行程指南（简易版）」及「无障碍设施」等资讯，便利长者乘客出行。去年12月推出的升级版，新增更多为不同人士而设的崭新功能，包括专为视障人士而设的「站内导航」功能，服务轮椅人士及其照顾者的「轮椅活动折板预约」功能，为听障人士而设的「非紧急站内求助」功能等，让有需要的乘客出行更轻松方便。推出至今用家反应正面，已有逾5.5万次下载。

转车站月台加装「关门提示闪灯」以照顾听障人士

另外，为提升照顾听障人士的出行需要，港铁已于27个转车站月台安装「关门提示闪灯」，以闪灯提醒听障乘客月台幕门及车门即将关上。该设置深受听障人士及团体的认同，让乘客上落车时更畅顺安心。

港铁指，在开发无障碍设施的过程中，广泛邀请不同持份者参与设计和试用，以加深了解他们的实际出行需要。港铁公司将继续与相关团体沟通，以加强对有需要人士出行的辅助和支援。

管理国金二期「AutoTwin」方案荣膺两大奖项

在物业管理范畴，港铁表示亦一直探索以创新科技，达至节能减排和提升管理、维修效率。是次同获「商业方案（商业及公营机构）」金奖及「最佳人工智能应用」奖两项大奖的「AutoTwin」，是港铁有份研发的智能建筑资产管理平台，透过人工智能驱动的专利技术，建立建筑物的数字孪生，实现即时监测、预测性维护及能源优化。

「AutoTwin」平台透过分析能耗模式，显著提升国金二期的能源效益及减少碳排放，协助物业团队作出更精准决策，以有效运用资源，做到既环保亦同时提升资源管理效率的效果。

港铁指，会继续探索和推动研发和应用创新科技，并积极与科研、学术和商业供应商等各界持份者合作，并聆听乘客和社会所需，提升服务、加强效率，并推动可持续发展。