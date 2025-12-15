Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府各部门处理「被动设施」 消防处负责「主动设施」 李定强 ：相辅相成确保建筑物消防安全

社会
更新时间：08:00 2025-12-15 HKT
发布时间：08:00 2025-12-15 HKT

大埔宏福苑五级火警后，社会普遍关注大厦的消防安全问题。香港工程师学会消防分部事务委员工程师李定强表示，建筑物的消防安全，可从技术层面划分为两大范畴，即「被动消防安全设施」，如棚网等是否符合法定阻燃标准等，由不同政府部门，包括屋宇署、房屋局独立审查组及劳工处等负责，按照法例依循既定的职权范围分工及执行监管工作；而「主动消防安全设施」，如各类消防装置及设备是否持续有效运作，则由消防处负责，两者相辅相成，以确保建筑物和建筑地盘的安全。

不同政府部门各司其职

李定强接受《星岛》访问时表示，「被动消防安全设施」是透过建筑物本身的设计与构造，在火灾发生时能有效阻隔火势与烟雾蔓延，并确保大厦使用者有足够时间疏散等，例如防火分隔及防火门。

至于「主动消防安全设施」，他指，主要是火灾发生时能运作的消防装置及设备，例如火警侦测系统和火警警报系统，可在火警发生初期侦测火警及向大厦使用者发出警报，消防栓／喉辘系统则可用作灭火等。

他表示，屋宇署负责规管建筑物的消防安全事宜，其职权范围涵盖建筑物在规划、设计、建造及相关工程阶段的监管，以确保建筑物的「被动消防安全设施」在设计与构造上均符合法定标准。一般而言，屋宇署主要负责监管私人楼宇的相关建筑物消防安全事宜，而香港房屋委员会所发展的项目，例如今次发生五级火的宏福苑，则由房屋局独立审查组进行监管。

他续指，消防处负责规管「主动消防安全设施」的消防装置及设备，制订相关的规定及技术要求。就此，消防处发出《最低限度之消防装置及设备守则》，为不同用途的建筑物和处所订定必须安装的消防装置及设备。

同样的机制亦适用于建筑地盘，李定强称，屋宇署在「被动消防安全设施」方面则制订了相关外墙装设物料的安全标准与耐燃要求。由于建筑地盘属工地，劳工处就保障工人的安全与健康的角度发出了《竹棚架安全工作守则》，当中列明了棚网的阻燃标准，以确保工地安全。他表示在「主动消防安全设施」方面，消防处订明了建筑地盘须设置的临时消防供水系统的规范，亦会有相应的行动部署。

吁物管持续监察 发现异常即跟进

就消防装置及设备的运作，除消防处会进行监管外，注册消防装置承办商、消防装置的拥有人及物业管理公司均担当重要的角色。李定强表示，鉴于全港楼宇数量庞大，消防处受限于人手，难以对每幢大厦进行全面检查。因此，注册消防装置承办商有责任透过年度检查严格把关，而装置拥有人及物业管理公司亦须持续监察相关装置及设备是否正常运作，如果发现设备出现损坏、漏水或任何异常，物管公司须尽快安排注册承办商进行维修，以免影响消防安全。

另外，若物管公司在大厦进行大型维修工程时，发现易燃的发泡胶板、「开窿、漏罅」的木板窗及棚网的阻燃标准存疑等情况，必须马上作出适当的跟进工作及通知相关政府部门。

他强调，建筑物消防安全有赖「被动消防设施」及「主动消防设施」之间相辅相成，并透过业主、物业管理公司、承办商及政府部门各司其职，多管齐下，方能构建有效的防火体系。

记者：蔡思宇

相关新闻：

宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者

大埔宏福苑五级火｜消防处证曾收消防喉辘关闭通知书 惟无包括警钟 宏新阁警钟火警期间曾鸣响

大埔宏福苑五级火｜6消防装置承办商涉欺诈被捕 疑向消防处讹称工程时不关警钟

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
16小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
10小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
14小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。美联社
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
3小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
17小时前
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
13小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
13小时前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
22小时前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT