黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言

社会
更新时间：07:30 2025-12-15 HKT
发布时间：07:30 2025-12-15 HKT

「壹传媒」创办人黎智英与3间《苹果日报》相关公司被控串谋勾结外国势力罪，3名指定国安法官将于今早作出裁决。控方曾指出，黎智英于自辩阶段期间作出多次谎言，本文整合黎智英的庭上「八大谎言」。黎早于2020年5月5日因涉刑事恐吓案获法庭保释，保释条件为不准离港，庭上证据显示黎的秘书Julie为黎预订了同年6月24日至7月19日赴美行程的航班，黎于庭上承认计划于7月4至11日期间在华盛顿与美国政府官员会面。

隐瞒赴美目的为会见政府官员

控方指，黎于2020年6月12日向法庭申请更改保释条件，以便离港赴美，当时黎提出4个赴美原因，包括探望初生孙女、讨论生意计划、会见《苹果》服务供应商，及收购某酒店，惟完全没有提及他赴美是要与美国官员会面。黎亦承认向法庭披露与美国官员会面属政治敏感，并同意若向法庭披露该资讯，会减低获解除离境限制的机会。控方质疑黎当时是故意向法庭隐瞒访美的目的是会见美国官员。

其后在辩方就上述事件向黎进行覆问时，黎终于承认觉得与美国官员会面一事太过政治敏感，认为若向法庭披露计划与美国官员会面，将减低获解除离境限制的机会。

谎称无听过IPAC

控方续指，黎智英的个人Twitter社交帐户曾发布多则帖文，引用及转载反华组织「对华政策跨国议会联盟（IPAC）」的帐户帖文，并显示载有IPAC的hashtag标签。黎为求脱罪，在庭上竟厚颜无耻地声称「无听过」IPAC。控方展示黎于2020年6月13日在Twitter发布帖文，分享《华尔街日报》一则名为「全球立法者联盟面临对抗中国的挑」的文章，并在帖文标签「IPACGlobal」。帖文发布后，IPAC创办人裴伦德透过WhatsApp感谢黎转发该组织的帖文，黎回复不用客气。就此，法官李运腾亦不禁指出，黎与裴伦德的对话中，明明已提及IPAC，而黎更明确回复称不用客气，黎还声称自己从未听过IPAC。

不止两次向《苹果》管理层发编采指示

黎智英在庭上承认曾向《苹果》管理层发出两项编采指示，分别为要「做大」陈方安生与时任副总统彭斯会面的报道，以及下令以广告形式在《苹果》A1头版发起「一人一信」行动促特朗普阻止《香港国安法》实施。然而，庭上证据显示，黎绝不止两次向《苹果》管理层下达编采指示：2019年4月27日，黎发讯息予时任《壹传媒》行政总裁张剑虹，称报道林荣基新闻对翌日上街有帮助，同时黎发讯息予张及前《苹果》副社长陈沛敏，指当时「形势太静」，要求二人思考可做甚么催谷市民上街。

此外，2019年6月3日及6日，黎再向张、陈二人发讯息下达指示，要求陈找些学生进行访问，以激发其他学生于6月9日参与民阵发起的「6.9大游行」，另亦要求张加强单车巡游的宣传，以激发单车发烧友游街呼吁巿民6月9日上街。另同年7月1日立法会遭冲击后，黎着陈于翌日报道时要为冲击者「辩护」，「尽量大做特做令年轻人获得同情」，并表明不希望破坏立法会此负面事件会影响整场反修例示威的延续。黎原本否认此为编采指示，其后在法官李运腾追问下，黎称「可以理解此为指示」。

指对「初选」一事毫无认知

黎智英在庭上解释与从犯证人陈梓华会面情况，指出于2019年12月31日与陈会面时，对民主派颠覆「初选」一事毫无认知，惟庭上WhatsApp对话揭示黎一早已对所谓「初选」有认知。黎更曾于同年12月12日，发讯息指示其徒弟李兆富寻找可用于「初选」网上投票的软件，并指要于翌日的「初选」饭局前准备好。3日后，黎再发讯息叫李兆富估算软件衍生的费用，表示会承担相关费用。面对确凿的证据，黎最终承认自己声称不认知「初选」是「讲大话」。

不认识「揽炒团队」及刘祖廸

黎智英作供时声称不认识「揽炒团队」，亦不了解「揽炒巴」刘祖廸与该组织的关系。然而，证据揭示黎与「揽炒团队」过从甚密，黎于庭上承认曾于2020年1月，与陈梓华及刘祖廸在黎的台北住所会面。证据进一步揭示，黎于2020年10月24日在其个人Twitter发布帖文，内容包含「向『揽炒巴』刘祖廸致敬」、「#standwithhk」的hashtag及附有《英苹》专访刘祖廸的报道连结，报道提及刘祖廸是「揽炒团队」的领导。黎承认亲自撰写帖文内容，惟指该hashtag由其徒弟李兆富负责编辑。

法官问黎，该报道连结的头段内容已清晰写上刘是「揽炒团队」的领导人，而帖文亦引用报道内容，指黎必然有阅读该报道才撰写帖文，揭穿黎根本无可能不认识「揽炒团队」。

与彭斯蓬佩奥会面 提及制裁中港官员

黎智英被问及有关2019年7月与时任美国副总统彭斯及时任美国国务卿蓬佩奥的会面，黎起初声称会面期间并无提及任何有关制裁的内容。不过，2019年7月25日的一篇《苹果》报道揭示黎与蓬佩奥会面时，黎曾建议「美国可制裁有份打击反修例示威的中国和香港领袖」。黎庭上改口承认当年曾向蓬佩奥谈及美国应向中港官员实施制裁，只是「唔记得」。

声称不知袁弓夷苹果大楼拍片内容

2020年5月29日，时任苹果动新闻平台总监张志伟按黎的指示，安排袁弓夷在《苹果》公司大楼拍摄促请蓬佩奥制裁中国的短片。黎智英起初作供时声称不记得有没有看过袁的片段，但肯定自己在袁拍片前并不知道袁将在片段中讲甚么。然而，黎与袁弥明（袁弓夷女儿）的对话纪录，揭破在袁弓夷拍片前约两小时，袁弥明就已把袁弓夷将在拍片时发表的公开信讲稿全文传送给黎。黎当时更回复「这是封好信件」。法官质问下，黎改口承认自己记错了。

供称《LiveChatwithJimmyLai》与《苹果》无关

黎早前供词称《LiveChatwithJimmyLai》网上直播节目只是其私人节目，与《苹果》无关，亦从未就此向《苹果》高层作任何指示。证据显示，整个节目的制作、设置、宣传等各个环节均与《苹果》有关，并获《苹果》高层共识将公司资源用于该节目，而且黎曾要求《苹果》高层在每次节目后均需要向他提供意见，黎终改口表示同意节目实际上涉及《苹果》。

