锦绣花园5亿水管维修煞停 管理公司：招标过程合规公平 续与居民沟通寻求解决方案

元朗锦绣花园早前被指出现索价近5亿元的食水管维修工程，并自今年9月起向业主筹集资金，惟至上周一（8日），屋苑物业管理公司发出公告，指目前缺乏推动大维修工程的社区共识与社会条件，为免引起争议，决定终止集资计划。锦绣花园物业管理有限公司发声明，重申一直就工程透过公开招标及公平，公正的评审程序拣选承建商，工程分摊计算准则亦符合署方指引。

锦绣花园物业管理有限公司指，鉴于社会气氛及目前仅约六成半锦绣花园业主就有关「全屋苑更换喉管维修工程」同意缴付第一期工程费，为维护社区和谐，而决定暂停有关工程计划，希望缓解当前的争议，并寻求不同途径争取更多居民共识。理解此举有违六成半已交款业主的期望，但由于凝聚共识的过程需时，目前难以判断重启维修计划的时机，所以决定退还所有已缴付第一期工程费的业主的全部款项。

锦绣花园占地 1,250 万平方呎，相等于约 6 个维多利亚公园。资料图片

锦绣花园共建有 5,024 间花园洋房及商业物业，工程地盘涵盖整个屋苑公用马路及部份业户私家地段。资料图片

强调整个过程资讯透明 保持与业户沟通

该公司重申，自2021年起接获水务署通知失水问题日益严重而必须采取有效的维修方案后，一直就是次工程与居民代表、专业顾问、区议员、立法会议员及相关政府部门等各持份者保持沟通，并透过公开招标及公平、公正的评审程序拣选承建商，务求在保障居民正常生活及业主权益的前提下，选出最合适的方案及承建商，以确保工程质素及安全。关于是次工程的集资及招标事宜，公司事先就工程项目内容进行全屋苑问卷调查并采纳大多数民意取向，再持续透过管理通告、专讯、社交媒体及视频等多种渠道确保资讯透明，安排与业户会面解释工程相关内容，并让全体业主查阅招标文件。

公司称，锦绣花园占地 1,250 万平方呎（相等于约 6 个维多利亚公园），共建有 5,024 间花园洋房及商业物业，工程地盘涵盖整个屋苑公用马路及部份业户私家地段。今年展开公开招标，邀请了 35 间列入发展局《认可公共工程承建商名册》的承建商参与投标，其中有 8 间合资格的工程公司参与竞标，标书包括技术提案及价格提案两部份，中标者为综合评分最高者。根据此原则招标结果计算的工程费及其他相关费用合共约为 4.75 亿港元，低于最初由3间独立工程顾问公司所估算的范围。

工程费分摊计算准则符合指引

物管公司表示，注意到近期部分媒体就工程费分摊方式所作出的失实或不完整报道。他们指根据现行安排，维修及保养费按物业的总楼面面积（GFA）比例分摊，符合地政总署法律咨询及田土转易处就业权分散时费用分摊的计算准则而作出的有关指引，亦是物业管理在计算费用分摊上的惯常做法。锦绣花园的总楼面面积是得到政府部门确认的数据准则，住宅部分的总楼面面积总和合共约470万平方呎，而商业部分的总楼面面积约15万平方呎。平均每一个住宅物业的总楼面面积占比约0.02%，平均每户承担的维修金额仅约9万港元；而锦绣花园的商业物业，其总楼面面积占比约3%，因此预计承担的维修金额约为1,600万港元。整体分摊机制均遵循公平原则，并以全体业主之共同利益为依归。

公司强调，未来将继续保持与居民沟通，期望在兼顾公共安全、业主负担能力及公平原则的前提下，与各持份者凝聚社区共识，积极寻求其他可行的解决方案。

