宏福苑五级火｜陈国基傍晚召集各政策局和部门开会 明确要求全力配合独立委员会工作

大埔宏福苑夺命大火，造成多人死伤。行政长官李家超早前宣布成立独立委员会，调查成因，今日（12日）决定委任陆启康法官担任独立委员会主席，陈健波和欧阳伯权为委员，全面审视火灾的成因、责任及相关制度问题，检视现行法例是否足够，并提出改善建议。政务司司长陈国基在社交平台表示，为确保各部门能迅速落实并配合独立委员会工作，在行政长官宣布委任后，随即于傍晚召集各相关政策局和部门举行会议，明确要求全政府包括所有部门和单位必须主动支持和全力配合独立委员会工作。

「调查及规管工作组」按行政长官指示全面推进各项工作

陈国基提到，在火灾发生后，他主持的「调查及规管工作组」一直按行政长官指示，全面推进各项工作，包括跨部门联合调查、监管行动、主动巡查及物料抽样检测等。随著独立委员会正式成立，工作组将统筹协调所有相关政策局和部门，全力支持和配合委员会工作，主动向委员会提供调查及审视工作所需的资料，并善用各部门在不同条例下的调查权力，协助委员会搜集证据、厘清事实，让委员会更顺利开展审视工作，并在问题众多、性质复杂的调查中迅速取得进展，高效完成工作。

陈国基会继续带领各相关部门以坚定、严谨的态度跟进事件，全力支持和配合独立委员会查明真相、提出建议、厘清责任，堵塞制度漏洞，从根本上避免悲剧重演，保障公众安全。

陈国基会继续带领各相关部门以坚定、严谨的态度跟进事件，全力支持和配合独立委员会查明真相、提出建议、厘清责任。陈国基FB图片

相关新闻：

宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会

宏福苑五级火｜独立委员会主席陆启康：未来9个月会按职能 聚焦三大范畴研究