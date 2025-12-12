Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜陈国基傍晚召集各政策局和部门开会 明确要求全力配合独立委员会工作

社会
更新时间：19:24 2025-12-12 HKT
发布时间：19:24 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑夺命大火，造成多人死伤。行政长官李家超早前宣布成立独立委员会，调查成因，今日（12日）决定委任陆启康法官担任独立委员会主席，陈健波和欧阳伯权为委员，全面审视火灾的成因、责任及相关制度问题，检视现行法例是否足够，并提出改善建议。政务司司长陈国基在社交平台表示，为确保各部门能迅速落实并配合独立委员会工作，在行政长官宣布委任后，随即于傍晚召集各相关政策局和部门举行会议，明确要求全政府包括所有部门和单位必须主动支持和全力配合独立委员会工作。

「调查及规管工作组」按行政长官指示全面推进各项工作

陈国基提到，在火灾发生后，他主持的「调查及规管工作组」一直按行政长官指示，全面推进各项工作，包括跨部门联合调查、监管行动、主动巡查及物料抽样检测等。随著独立委员会正式成立，工作组将统筹协调所有相关政策局和部门，全力支持和配合委员会工作，主动向委员会提供调查及审视工作所需的资料，并善用各部门在不同条例下的调查权力，协助委员会搜集证据、厘清事实，让委员会更顺利开展审视工作，并在问题众多、性质复杂的调查中迅速取得进展，高效完成工作。

陈国基会继续带领各相关部门以坚定、严谨的态度跟进事件，全力支持和配合独立委员会查明真相、提出建议、厘清责任，堵塞制度漏洞，从根本上避免悲剧重演，保障公众安全。

陈国基会继续带领各相关部门以坚定、严谨的态度跟进事件，全力支持和配合独立委员会查明真相、提出建议、厘清责任。陈国基FB图片
陈国基会继续带领各相关部门以坚定、严谨的态度跟进事件，全力支持和配合独立委员会查明真相、提出建议、厘清责任。陈国基FB图片

相关新闻：

宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会

宏福苑五级火｜独立委员会主席陆启康：未来9个月会按职能 聚焦三大范畴研究

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
1小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
11小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
3小时前
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
6小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
2小时前
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会须9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
03:11
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
社会
7小时前