科技园伙贸发局率60科企 参与美国消费电子展 规模创历届之最

全球最大科技展览之一的消费电子展（CES 2026）将于2026年1月6至9日在美国拉斯维加斯举行。香港科技园公司联同香港贸易发展局，并获香港电子业协会（HKEIA）支持，将率领60间本地科技企业参展，规模创历届参展之冠。本届代表团横跨五大前沿科技领域，包括先进材料与可持续技术、人工智能与数据、数码转型、电子与机械人技术，以及生命科学与健康科技，聚焦创新科技及实用解决方案。

「香港科技馆」3间创科公司获CES 2026创新奖

由60间科技公司组成的「香港科技馆」将设于初创摇篮「Eureka Park」及汇聚全球企业的「Global Pavilion」两大展区。「香港科技馆」当中有3间创科公司凭借突破性技术荣获CES 2026创新奖，代表团将展示在运动科技、生命健康科技、智慧城市及人工智能等领域的前沿技术。重点方案包括非侵入汗液乳酸连续监测：Point Fit Technology Limited研发全球领先的皮贴式汗液乳酸感测贴于「数码健康」组别获奖，该科技提供非侵入性、连续性生理监测，助力运动表现与健康管理；AI驱动消防方案：连山动力科技有限公司（Widemount Dynamics Tech Limited）的「智能消防机械人」于「共创人类安全」产品组别以最高分夺得「Best of Innovation」殊荣，该机械人利用人工智能技术，可于空旷及储存有电子产品等高危环境执行监测与灭火任务，提升消防效率并保障人身安全。

香港科技园公司初创企业生态圈培育及发展总监粘清泽表示，CES是全球创科界的重要盛事，香港科技馆于上届CES成功吸引超过1.6万人到访，录得超过港币1亿元的潜在商机，为初创企业提供庞大的潜在合作机会。今届参与CES的本地科企数目为历届之冠，希望为科企搭建面向全球的合作与商业化平台。他指，科技园致力打造多元合作的创科生态圈，提供全面的培育计划、Global Booster计划等以助科企深度拓展海外市场。今次参展不仅展示他们的创新能力，更强化香港作为超级联系人的角色，推动国际技术交流和市场融合。

香港贸易发展局商品贸易及创新总监 / 对外事务总监黄燕表示，推动香港创科业界拓展国际市场，是贸发局其中一项重点工作。贸发局带领香港创科企业参与CES已有40多年历史，下月再度联同香港科技园，率领香港的创科精英进军CES，向全球展示香港作为国际创科中心的实力。贸发局一直通过举办国际贸易展览、会议、外展活动等，建构高效平台促进创科业界交流合作，开拓环球机遇。今次在CES设立的香港科技馆，正是为助力香港科创企业「出海」而打造的理想跳板。

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪