黎智英与《苹果日报》三间相关公司涉串谋勾结外国势力案 下周一裁决

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司涉串谋勾结外国势力案，审讯历时156日，根据司法机构网页、案件将于下周一（15日）作出裁决。

控方指，黎智英为「壹传媒」最高领导人及最终决策者，2020年5月成立《苹果日报》英文版之目的是呼吁国际社会支持香港，以惩罚及制裁中港。黎下令专门挑选有关「抗争、逆权、制裁、反中国及香港政府」的文章翻译成英文，集中报道如逆权和制裁等中国负面新闻，清晰表明写手政治立场需「偏黄」。黎曾命令前副社长陈沛敏拟备制裁名单，亦在其专栏《成败乐一笑》及直播节目《Live Chat with Jimmy Lai》不断提及制裁行动，游说外国针对中港官员实施惩罚措施。

黎智英与美国高官及外国政客关系密切，黎在2019年曾与时任美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥及众议院议长佩洛西会面，敦促美国政府对中港实施制裁。黎曾邀请与特朗普亲密无间的美国前陆军副参谋长基恩作访谈节目嘉宾，又承认曾在2013年至2017年支付共176万元予美国前国防部副部长伍夫维兹，控方指黎是聘用伍夫维兹来影响美国对华政策。

黎智英与《苹果日报》三间相关公司涉串谋勾结外国势力案，将于下周一裁决。资料图片

黎智英承认自费出资1490万港元赞助并安排伍夫维兹及基恩4度到访台湾，与时任台湾领导人蔡英文会面，以让蔡英文了解美国特朗普政府对台态度。黎亦透过台湾《苹果日报》向蔡英文的「左右手」江春男支付逾100万港元，更表示自己是「受益于台湾的人」。

黎同意为李宇轩及其「揽炒团队」（SWHK）的「G20全球登报计划」垫支约500万港元，并提议资助一万英镑培养「揽炒巴」刘祖廸成为政治明星，建议「认识多啲枱底人」，以争取国际认同，推动外国政府向中港实施制裁，团结议会、海外组织、街头力量、「国际线」及商人等不同板块以达到「支爆」，即中国经济及政治崩塌。

过去每次黎案开庭或复审前夕，外部势力及反华分子均会在网络上及国际场合发声抹黑，包括指称黎智英在狱中受不公对待及健康转差等，妄图干预法庭审讯及转移视线。近日外部势力及反华分子再次发动连番抹黑攻势，声称黎健康欠佳，疑企图营造狱中未获适切治疗等假象，大打悲情牌涉博同情。

现年78岁的黎智英被控一项串谋刊印及发布煽动刊物罪以及两项串谋勾结外国势力危害国家安全罪。《苹果日报》3间相关公司：苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司则被控一项串谋勾结外国势力罪及一项串谋发布煽动刊物罪。

案件编号：HCCC51/2022