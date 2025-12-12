红叶｜大棠红叶季节12.13开始 渔护署解构几时最旺盛！即睇增设巴士线及红叶指数连结

本港红叶季节将至，大棠枫香林一向吸引大批市民及游客前往观赏红叶。渔护署高级郊野公园护理主任陈倩慧表示，今年红叶季节为12月13日至1月11日，较去年稍为缩短，预计共约7万人次到访，与去年相若，当中以圣诞节至元旦期间红叶最旺盛，访客人数亦最多。

圣诞节至元旦期间大棠红叶最旺盛

为应付增加人流，渔护署与相关部门协调，红叶季节期间的周六日及公众假期，会安排港铁巴士K66A号线接送游人往返大棠山道至港铁朗屏站；九巴亦会在圣诞节及翌日，特别安排68R号线往来大棠至形点交通交汇处。枫香林的临时厕所数量由两个增至四个。

港铁巴士及九巴增设巴士线

不少人关心枫香叶何时才会变红，陈倩慧解释，枫香叶变红主要因应天气是否足够寒冷、干燥，而今年天气变化异常，上月某几天突然变冷，红叶一下子变红，但本月至今仍和暖，故枫香叶仍维持绿色。她建议市民留意「红叶情报」专页的红叶指数，会在红叶季节期间逢周五更新。

加设告示提醒游人保护枫香林

为保护枫香林，陈倩慧说，已在当眼位置加设告示牌提醒游人切勿攀爬、拉扯围栏、摘取枫香树叶，并设横幅呼吁「自己垃圾自己带走」。署方亦在枫香林铺设木碎作缓冲，避免大量游人踩踏令泥土受压、破坏树根，亦会增派前线人员巡逻、劝喻。署方会留意社交平台帖文、传媒报道，以及运用无人机和自动人数点算器等，持续监测郊游热点人流、收集数据，按需要灵活调配资源。

推「绿色旅游远足资讯」专页 设5种语言

渔护署亦推出「绿色旅游远足资讯」专页，提供繁简中、英、日、韩五种语言的远足郊游综合资讯，包括指定露营地点、加水站、公厕等位置，游览守则和行山礼仪等。署方明年上半年开设「小红书」帐户，加强宣传教育。

正检视郊游热点设访客上限及预约制可行性

早前东坝、桥咀岛等景点，在内地网络爆红后导致人车挤塞，有损行山人士体验，政府曾表示正研究为热门郊游地点评估承受上限。陈倩慧指，署方正检视、评估目前郊游热点承载力，亦会检视就个别热点设访客上限、预约制等管理措施的可行性；同时检视其他合适及有潜力郊游景点，透过不同渠道向旅客推广，以助控制及分散人流。

以大东山为例，据渔护署数据，今年11至12月的周末及公众假期，每日平均访客录得约3,000人次。截至12月7日，署方在大东山一带范围向9名人士采取执法行动，分别涉及违规露营、生火、采摘植物、随处弃置烟头等。陈倩慧强调，推广绿色旅游会以保护和尊重为前提，并提早部署、提升郊野环境管理，让游客有良好旅游体验。

大棠观赏枫香红叶相关资讯：

大榄郊野公园枫香林红叶情报

元朗大棠临时交通及运输安排

绿色旅游远足资讯专页

▼▼去年大棠红叶情况▼▼

相关新闻：大棠红叶．多图｜山火无阻港人上山打卡 有市民指红叶景观逊往年

记者：陈俊豪

摄影：何健勇