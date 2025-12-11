Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒

社会
更新时间：13:40 2025-12-11 HKT
发布时间：13:40 2025-12-11 HKT

女艺人张柏芝遭前经理人余毓兴控告违约案，今于高等法院续审。张柏芝一方争议涉案经理人合约上的张柏芝签名是冒签，双方今传召笔迹专家出庭作供。张柏芝一方的专家供称张的签名由一笔组成，结构简单、不难冒签，但笔迹显示涉事签名由两笔组成。原告方专家则认为，涉事签名并非由两笔组成，不足以肯定签名是冒签。案件押后至明年1月13日结案陈词。

原告余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，由大律师邓力行代表；被告张柏芝，由大律师林嘉仁代表。

原告方专家指涉事签名流畅自然非伪冒

原告方今传召来自美国的笔迹专家John Paul Osborn出庭，他采纳自己的专家报告内容；当中指，无明确证据显示涉事签名、即原告方指称余和张柏芝在2011年7月10日以个人名义签署的《全球独家经理人合约》上的张柏芝签名是冒签，并指该签名流畅及自然。

张柏芝。网上图片
张柏芝。网上图片
原告余毓兴。何健勇摄
原告余毓兴。何健勇摄

对于辩方专家指涉事签名的折角（kink）有提起过笔的痕迹，Osborn不同意，他认为折角有条纹清晰可见，故当时不曾提起过笔，而仅是停笔及改变方向。辩方盘问时，指Osborn的报告没有考虑到墨水吸收和蒸发的元素，故其意见并不完整和不可靠。Osborn不同意。

被告方专家指涉事签名折角位有提笔属冒签

辩方笔迹专家梁时中于报告中指出，对比涉事签名和张柏芝的其他签名，其他签名均由一笔完成，中间并没有提起笔的痕迹，但涉事签名的一个折角位则有提起笔、再小心落在同一位置的笔触，显示出涉事签名是冒签。

原告方盘问时，提到张柏芝在其他文件上的签名，并质疑部份签名并非由一笔构成。梁解释部分签名的笔触可能因为影印原故而未能清晰可见，所以看来并非一笔构成；梁又指涉事签名的该处折角有圆形凸出的笔触，显示签署人当时提起笔后，在该处重新落笔。

案件编号：HCA1227/2020
法庭记者：王仁昌

