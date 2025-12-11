宏福苑五级火｜何巨业：原址重建非最佳方案 政府可提供现有居屋单位助居民安居

大埔宏福苑发生大火后，大批居民家园被毁，安置及重建问题引起社会高度关注。香港测量师学会会长、楼宇安全学会会长何巨业表示，原址重建未必是最理想且最易获接受的方案，政府应增加政策弹性，考虑提供现成居屋单位供居民选择，以尽快实现永久安居。

何巨业今日（11日）在电台节目中指出，目前难以断定对宏福苑进行加固修复还是拆卸重建。在七座受大火波及的楼宇中，首先起火的数座损毁较为严重，但亦有个别单位影响较轻。他认为，即使是专业技术人员，现阶段亦难以完成全面评估，长远方案仍需倚赖详细的技术检验作评估。

受损若较严重进行修复经济效益不高

被问到火场温度曾高达摄氏500度，加上消防大量射水灌救，可会影响楼宇结构？何巨业称，根据经验判断，这类火灾对结构或会造成严重损害，但实际影响需视乎受损位置是否为主结构、以及所处楼层高低等因素。他分析，受损较严重的楼宇进行修复的经济效益可能不高；至于损害较轻的楼宇，则各处受损程度不一，技术分析必须仔细，相关讨论亦不能仅从技术角度出发。

对于社会提出原址重建，或于附近寻觅土地，如广福公园及富善邨附近的建造学院训练场用地的重建建议，何巨业认为原址重建未必是最佳方案。这场灾难造成严重伤亡，许多居民或不愿重返原址；加上原址重建周期较长，仍需处理善后、业权及公契等问题。若于附近觅地重建，则须评估高密度住宅对社区设施、规划、环境、排污、噪音、火警风险、汀角路交通及邻近工业区的影响。

重建周期至少需时4年以上

他估计，若在该处重建，按一般发展程序，由设计、招标、地基至上盖工程，整个周期至少需时4年以上。何巨业强调，今次属特殊事故，应特事特办，采取灵活思维。除区内觅地重建外，亦可考虑以分散模式处理，政府应提高灵活性，让居民选择现有居屋单位，无须等待4年多，即可于短期内获得永久居所。

何巨业补充，这次意外情况特殊，由政府出手安置居民无可厚非，且只有政府能统筹如此规模的工作。事件涉及近2000户，以整体资源与能力而言，房委会较具条件提供短期多元安排。他认为最重要是加快处理，可采用组合模式分期推进重建，但最终仍须尊重业主意愿与共识。

