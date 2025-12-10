玛嘉烈医院扩建工程震动仪器校正证明疑造假 医管局报警并责成总承建商暂停分判商工作

医管局发言人今日（10日）发表声明，指医管局昨（9日）向警方报告一宗怀疑伪造监测震动仪器校正证明的事件。有关仪器校正证明由玛嘉烈医院荔景大楼扩建工程总承建商辖下分判商诺和工程公司呈交予总承建商中铁建设集团有限公司，再经总承建商呈交医管局。惟经医管局核查确认，该校正证明并非由证明书上所列的广东中正航计量检测有限公司发出。

该局已向警方报案，并责成总承建商严肃跟进及彻查事件，并已要求总承建商暂停该分判商诺和工程公司的工作。医管局对违反医院工程合约条款保留一切法律追究权利。

诺和同时承接其他4间医院监测震动工程

现时除玛嘉烈医院荔景大楼外，诺和工程公司亦有承接其他医院的监测震动工程，包括广华医院、圣母医院、葛量洪医院及北区医院。诺和工程公司同时亦受聘于不同的总承建商，提供实时噪音及震动监测以及上载资料系统，以及噪音及沙尘监测计量仪器。因应有关事件，医管局将会彻底全面检视及追查所有医院工程中与诺和工程公司有关的工程和服务，以及至目前为止收到所有与诺和工程公司有关的检测证书。医管局表示对造假行为采取零容忍态度，一旦发现造假行为，必定会交由警方进一步调查以及追讨相关损失。

玛嘉烈医院。

诺和工程公司是多个医院重建及扩建工程（包括玛嘉烈医院荔景大楼扩建工程）总承建商的其中一个负责包括震动监测的分判商，而北微传感科技则为诺和工程公司提供震动监测仪器及相关仪器校正服务的分判商。

已要求所有总承建商检测及提交证明

医管局先于10月27日接获北微传感科技通知，指称北微传感科技与诺和工程公司的合约关系已经终止。在收到有关资讯后，医管局即向各相关医院建造工程的总承建商查询，要求所有总承建商确保工程项目不受影响。医管局亦同时责成各工程顾问及总承建商再次审视诺和工程公司承办项目的表现；同时提醒总承建商必须做好监督工作，确保工程项目的质素符合标准及合约要求。局方亦要求所有总承建商委托合资格的专业检测中心校正震动监测仪器及提交证明。

医管局其后于11月15日接获玛嘉烈医院荔景大楼总承建商提交，诺和工程公司早前向该总承建商呈交的5份校正证明，其中4份校准日期为2025年10月28日及1份校准日期为2024年11月25日。期间局方于11月18日接获传媒相关的查询。基于审慎考虑，医管局与校正证明书上所列负责认证的检测机构确认相关校正证明的真确性。局方在12月8日收到总承建商提交有关测试机构的函件，指出该机构并没有发出有关校正证明，怀疑文件为伪造。

医管局指医院在进行重建或扩建工程期间，会采取不同的措施监测震动的情况，以确保医院工程所产生的震动不会对医院运作及医疗服务构成影响。除在医院工程地盘装设监测震动仪器外，在有需要时亦会安排工程人员以手提仪器作监测。有关监测震动仪器一般会由承建商每年校正一次，确保监测数据准确无误，承建商在校正后亦需提供认可的仪器校正证明。

过去半年没接获医院工程因产生震动而需暂停医疗服务报告

医管局发言人强调，有关监测震动仪器属于预防性质，总承建商现时仍然会以手提仪器作监测。与此同时，医管局亦会密切监察医院工程附近使用者的反馈。如有医护人员反映工程产生的震动影响服务，不论震动幅度有否超出规定，医院均会以病人安全及医疗服务作为首要考虑，立即暂停有关工程。过去半年，医管局没有接获任何医院工程因为产生震动而需要暂停医疗服务的报告。

初步评估没有对医疗服务及病人安全造成影响

发言人补充，医管局已初步评估事件，没有对医疗服务及病人安全造成影响。

医管局初步评估事件，没有对医疗服务及病人安全造成影响。资料图片

医管局表示，非常重视辖下医院工程的安全及管理，所有医院工程合约均有订明工程造成震动可承受参考水平，以确保工程不会对医院运作及医疗服务构成影响。局方并将全面调查有关工程，重新核实包括有关工程的监测数据，以至上载数据的过程等。局方亦有严格要求，规定承建商必须采取措施，确保所有工程符合相关规定。医管局的工程顾问会定期巡查，监督所有承建商执行相关规定的情况，以及核实相关标准。