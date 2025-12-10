宏福苑五级火｜民建联献五策安置灾民 允市价售予房委会或换购居屋 倡原址、广福公园等四地重建

民建联主席陈克勤今午（10日）率领该党20位立法会现任及候任议员与财政司副司长黄伟纶会面，提交5项安置方案，以及提出4幅重建用地建议。陈克勤于会后表示，会面期间已促请政府尽快公布安置方案，令居民安心，获当局回复会考虑该党提出的所有方案。黄伟纶随后在社交平台表示，非常同意民建联提出任何方案都要「以民为本」作为出发点，为居民提供适切的支援和协助。政府会全面考虑各项因素，例如屋苑楼宇的具体情况、受影响人士的不同意愿、情况和需要包括能力等，并会提出不同的措施。政府会尽最大努力协助受影响居民，全力支援他们的住屋需要，与居民同行。

陈克勤倡中短期开放简约公屋入住

陈克勤续称，任何重建方案或要花数年时间，居民现居于过渡性房屋或中转屋中，环境相当艰难，举例有灾民反映现时3至4人居于150呎单位中，对生活造成影响，故中短期建议政府先开放简约公屋给他们居住。

提出长期安置方案、重建四选址

至于长期安置方案方面，该党建议让居民将单位以市价售予房委会，好让他们在市场另觅单位；居民可等候重建后，换购原宏福苑相若呎数单位；因应宏福苑是居屋，居民若抽中新居屋时，可以「楼换楼」；居民亦可将单位售予房委会后，获恩恤安排编配公屋；针对租户，提供一笔过恩恤赔偿金，支援他们另租单位，开始新生活。

4幅重建用地方面，首先是原址重建；其次是宏福苑附近的广福公园及球场用地，惟该处有加油站，地下有相关管道需处理。

第三是富善邨第三期用地，已经打好地基有助加快重建，连同附近一幅未用的学校用地，可建两至三幢大厦，故单位数量有限；最后是香港建造学院大埔训练场，是一幅熟地，但位置偏僻，附近有煤气厂亦有管道需处理。

被问到网上有讨论政府资源倾斜灾民不公，陈克勤表示社会在处理火灾时有同理心，但都提醒自己及政府公帑资源分配要得宜，因此重建项目先花政府就宏福苑成立的基金款项，有需要时再向社会募捐或用公帑补贴。

成立跟进宏福苑工作专责组 陈克勤担任召集人

至于编配公屋、换居民等安排是否对其他轮候者不公，他指公居轮候时间越来越短，而宏福苑涉约1,900户，且居民可选不同的安置方案，相信不会延长轮候时间。

另外，民建联新一届立法会党团今天已召开第一次会议，会上决定成立跟进宏福苑工作专责组，由陈克勤担任召集人，有15名议员参加。

被问到为何不是全体20名议员参与，陈解释只是会上已有15人举手参与，但不代表其他人不会协助，相信将来有很多不同跟进工作时，各议员都会提供协助。民建联亦会与不同专业学会、专业人士联络，希望稍后撰写详细方案，向政府提交完整善后工作建议。

记者、摄影：郭咏欣